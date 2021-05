Polițiștii din Franța solicită intervenții militare pentru restabilirea legii și ordinii în Hexagon

Toate sindicatele de poliție, în total 14 organizații, au organizat miercuri, 19 mai, o demonstrație comună în fața Adunării Naționale a Franței pentru a protesta împotriva violenței și a crimelor la care ofițerii de poliție cad victime. De asemenea, s-au manifestat împotriva clemenței excesive a judecătorilor și a inacțiunii liderilor politici.

Mulți cetățeni s-au alăturat demonstrației pentru a-i sprijini, iar la proteste au fost zeci de mii de oameni. Majoritatea partidelor politice au fost, de asemenea, reprezentate, în afară de extrema stângă, și mai multe personalități au venit să-și exprime sprijinul pentru poliție, precum actorul Gérard Lanvin sau jurnalistul și scriitorul Éric Zemmour. Ministrul de Interne, Gérald Darmanin, a încercat să se alăture poliției la protest pentru a-și exprima sprijinul, dar a fost fluierat și huiduit.

Ultimul eveniment a fost uciderea recentă a unui polițist împușcat la distanță de un traficant de droguri în timpul unui control în orașul sudic Avignon și asasinarea unui angajat administrativ la secția de poliție Rambouillet, lângă Paris, de către un jihadist tunisian. care era, de fapt, unul dintre mulți imigranți ilegali a căror ședere fusese în cele din urmă regularizată.

Polițiștii s-au solidarizat cu scrisoarea semnată de ofițerii în rezervă

Unii ofițeri de poliție împărtășesc pe deplin opinia mai multor ofițeri militari care, într-o serie de scrisori deschise, au avertizat recent clasa politică împotriva riscului războiului civil din Franța.

După prima scrisoare publicată pe 14 aprilie și semnată de sute de ofițeri pensionari, inclusiv 60 de generali, pe 11 mai a fost publicată o altă scrisoare de către ofițerii militari activi pe site-ul săptămânalului Valeurs Actuelles (citește AICI).

Precizări privind „scrisoarea generalilor”

Căpitanul Jean-Pierre Fabre-Bernadac, ofițerul de jandarmerie pensionat care a fost inițiatorul primei scrisori din 14 aprilie, numită „scrisoarea generalilor” în mass-media, a venit cu precizări

„Acesta este un apel de trezire. Evident, nu suntem încă acolo, dar ajungem acolo. Camarazii noștri din forțele active încearcă să fie vizionari, așa cum am încercat să fim în această scrisoare deschisă pe care am publicat-o și pe care am scris-o pentru ca guvernul să țină cont de aceste realități. Vor lua în cele din urmă aceste realități în calcul? Franța trebuie salvată astăzi. Trebuie să salvăm francezii care nu mai suportă acest lucru. Ceea ce trebuie să facem acum este să decidem împreună că vom înfrunta dușmanul și îl vom lupta. Acest dușman are două forme: o formă ideologică, cu „deconstructivism” și „rasialism”, și o formă agresivă atât cu islamismul, cât și cu aceste bande de suburbane, care de multe ori au legături între ele”, a explicat Jean-Pierre Fabre-Bernadac la RMX.

Scrisoarea rezerviștilor avertizează, de asemenea, asupra riscurilor războiului civil din Franța și o face în termeni foarte clari:

„Numărul tot mai mare de atacuri și agresiuni violente împotriva ofițerilor noștri demonstrează o respingere a valorilor noastre republicane, a obiceiurilor noastre și a modelului nostru de societate. Crima sălbatică din Avignon este o ilustrare tragică a acestui fapt. Atacurile asupra secțiilor de poliție, care sunt conduse cu forță deschisă de hoarde de indivizi înarmați, se răspândesc impunător pe teritoriul nostru, violența împotriva persoanelor se răspândește în intimitatea caselor familiale. După cum a subliniat un ministru de interne la ieșirea din funcție, țara s-a fragmentat în enclave unde oamenii obișnuiau să trăiască unul lângă altul și acum trăiesc unul față de altul într-o confruntare care alimentează comunitarismul și amenință pacea civilă", potrivit RMX.