Polițist local din Târgu Jiu, prins BEAT în timpul serviciului

Un poliţist local din Târgu Jiu a fost surprins, în timpul serviciului, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice. O comisie de disciplină îl va cerceta și, conform primarului, va lua cea mai aspră măsură, potrivit realitateadegorj.net.

Potrivit primarului, angajatul Poliţiei Locale Târgu Jiu va intra în comisia de disciplină, mergându-se până la desfacerea contractului de muncă.

„Tocmai am fost anunțat de conducerea Poliției Locale că unul dintre angajații instituției respective a fost surprins, în timpul serviciului, cu o alcoolemie de 0,32 mg/l. Este o abatere disciplinară gravă, pe care nu o pot tolera. Comisia de disciplină va decide soarta polițistului și se va merge pe cea mai aspră măsură! Comportament nedemn pentru angajatul unei instituții care s-a schimbat foarte mult în ultima perioadă și a început să capete o imagine mult mai bună. Este o situație gravă și sper să fie și ultima”, a precizat edilul.

Polițiștii din România care primesc SPORURI de noapte de 25% din salariu, deși NU au tură

La Focșani polițiștii primesc sporuri de noapte, deși instituția nu are în realitate decât o singură astfel de patrulă, potrivit Realitatea Plus. Sporul care reprezintă 25% din salariu se adaugă la celelalte sporuri, iar cel mai mic salariu al unui agent de poliție nu scade sub 3.700 de lei.

Astfel, la Focșani Poliția Locală este una dintre cele mai privilegiate instituții deoarece angajații au statut de funcționari publici, spre deosebire de cei din alte Poliții Locale, iar șeful acestora este chiar ginerele primarului. În ceea ce privește sumele încasate, cel mai mic salariu este de 3.700 de lei, iar cel mai mare este de 8.300 de lei net. Toți polițiștii locali de la Focșani, inclusiv șeful instituției, mai primesc lunar încă 700 de lei, reprezentând norma de hrană în valoare de 32 de lei pe zi.

Mai mult, cei mai mulți dintre ei primesc sporuri pentru condiții de noapte în valoare de 25% din salariu, deși instituția nu are în realitate decât o singură patrulă care se află pe teren pe timp de noapte. Astfel, din cei 81 de angajați ai instituției, doar 10 dintre ei nu primesc acest spor, fiind vorba de directori, șefi de servicii și juristul.