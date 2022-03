Poliția oprește iahturile oligarhilor sancționați. Domeniul imobiliar nu scapă sancțiunilor

Poliția financiară din Italia a reținut superiahturile miliardarilor ruși sancționați, în timp ce autoritățile din întreaga lume sporesc presiunile asupra elitei țării în urma invaziei Ucrainei, scrie Bloomberg.

Iahtul Lena, aparținând lui Ghenadi Timchenko a fost sechestrată în orașul de coastă Sanremo, în conformitate cu sancțiunile Uniunii Europene, potrivit unui comunicat al biroului premierului Mario Draghi sâmbătă. Un consilier media al lui Draghi a scris vineri pe Twitter că poliția a capturat-o și pe Lady M, a lui Alexey Mordashov la Imperia. Barca de 65,5 metri a fost ancorată acolo de la începutul lunii, au arătat datele maritime culese de Bloomberg.

Autoritățile UE au plasat la începutul săptămânii șase miliardari pe o listă de sancțiuni, interzicând indivizilor să-și mute activele. Amore Vero, un iaht aparținând lui Igor Sechin, directorul executiv al gigantului petrolier Rosneft PJSC și un apropiat al lui Vladimir Putin, a fost blocat de către oficialii vamali francezi, pentru a nu părăsi Coasta de Azur, joi.

Italy’s police has just seized “Lady M Yacht” - a €65m yacht belonging to Alexey Alexandrovits Mordaschov located in Imperia (Liguria) - in compliance with the recent EU sanctions. pic.twitter.com/8NzqkXH7lE