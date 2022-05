PNL va trece prin noi alegeri pentru secretar general și prim-vicepreședinte

Liberalii organizează din nou alegeri, pentru pentru funcțiile de secretar general al PNL, prim-vicepreședinte în domeniul strategiilor politice și vicepreședinte în domeniul apărării și siguranței naționale. Acestea vor avea loc la Poiana Brașov, în 27 mai.

Biroul Politic Național al PNL a decis miercuri convocarea Ligii Aleșilor Locali pentru data de 26 mai, care va avea loc în Poiana Brașov, cu participarea celor 1200 de primari liberali. De asemenea, Consiliul Național al PNL a fost convocat pentru data de 27 mai, la Poiana Brașov, cu participarea a 1000 de delegați, scrie Mediafax.

Candidaturile se depun până pe 20 mai

În cadrul Consiliului Național al PNL vor avea loc alegeri pentru funcțiile de secretar general al PNL, prim-vicepreședinte în domeniul strategiilor politice și vicepreședinte în domeniul apărării și siguranței naționale. Candidaturile pentru aceste funcții se pot depune până pe data de 20 mai.

De asemenea, discuțiile din cadrul Biroului Politic Național al PNL au vizat implementarea PNRR, mai exact stadiul îndeplinirii jaloanelor și țintelor asumate de România, precum și creșterea ratei de absorbție a fondurilor europene. PNL consideră că implementarea investițiilor și reformelor din PNRR este prioritară și este nevoie de implicarea și mobilizarea tuturor pentru a accesa fondurile europene necesare dezvoltării României și depășirii situației economice dificile prin care trece întregul continent.

Congresul PNL a dat un nou președinte

În cadrul alegerilor de pe 10 aprilie, Nicolae Ciucă a devenit preşedintele PNL. Moţiunea "Uniţi pentru o Românie Stabilă şi Puternică" a obţinut 1060 voturi, din 1120 de voturi valabil exprimate. 159 de voturi nu au fost utilizate, în timp ce 60 au fost anulate.

"Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru votul de încredere, pentru efortul făcut. Aţi venit unii astăzi, în ziua de Florii (n.r. la catolici). Diasporei vreau să îi mulţumesc foarte mult. M-aş bucura să fie la fel de uniţi şi la fel de dinamici cum au fost astăzi şi să arate lumii că PNL, că România, are spirit, voinţă, potenţial, capacitate şi resursă umană să nu ne fie teamă că nu putem să ne angajăm la orice efort. Vreau să le mulţumesc tinerilor. Practic, tot ceea ce facem noi astăzi le este destinat. Rostul nostru şi direcţia noastră, de care am vorbit azi, nu sunt pentru noi, sunt pentru ei. Ei trebuie să fie cei care se vor mândri că au preluat de la noi o ţară stabilă şi o ţară puternică şi le spunem de acum că au datoria să o ducă mai departe, mai bine decât am făcut-o noi.

Vă mulţumesc, vă doresc succes şi vă îndemn să ne întoarcem fiecare acolo unde ne desfăşurăm activitatea, să ne apucăm serios de muncă şi să facem în aşa fel încât să nu uităm niciodată că în centrul programului de guvernare este cetăţeanul român", au fost primele declarații ale lui Nicolae Ciucă în calitate de președinte.

