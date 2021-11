PNL şi PSD, zece măsuri din programul de guvernare pe care s-a bătut palma

Zece dintre măsurile asupra cărora cele două partide au convenit au fost prezentate la Sinteza Zilei, de la Antena 3. Iată care sunt acestea:

1. Creşterea investiţiilor din PIB de la 5,6% la 7%.

2. Păstrarea cotei unice de impozitare.

3. Scăderea contribuţiilor cu 0,5% pe an în următorii 4 ani.

4. Reformă în administraţia publică.

5. Creşterea capacităţii de producţie de energie electrică şi gaze.

6. Investiţii prin PNRR şi fondul de modernizare. Fondul de modernizare este un fond la dispoziţia celor care investesc în energie, a explicat Radu Oprea la Antena 3.

7. Creşterea alocaţiilor.

8. Creşterea pensiei minime de la 800 la 1000 de lei.

9. Creşterea pensiilor.

10. Creşterea alocaţiei pentru persoanele cu dizabilităţi.

Pensiile cresc de la 1 ianuarie, anunţă PSD

"Vom avea, de la 1 ianuarie, o creştere a pensiei de 10%. Vom avea creşterea pensiei minime - acel 200 de lei - de la 800 de lei la 1000 de lei. Şi, ceva în premieră, ce nu am spus până acum: pensionarii care au până la 1600 de lei pensia minimă vor primi în luna ianuarie un sprijin de 1200 de lei pentru a putea să treacă mai bine această iarnă. Pe lângă creşterea de pensii pe care o asigurăm, a obținut Ciolacu această sumă de 1200 de lei pensionarii cu pensii de până la 1600 de lei. Considerăm că sunt cei mai năpăstuiţi, cei mai greu încercaţi", a spus Marius Budăi, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

"Acest 10% se aplica doar la pensiile pe contribuție, nu vorbim de acele indemnizații speciale", a mai spus Budăi. VEZI CONTINUAREA AICI

Marcel Ciolacu: Joia viitoare avem Guvern

"Ambele partide au câte o propunere de premier. Am discutat despre structura Guvernului, în funcţie de cine va avea primul funcţia de prim-ministru, dar nu am discutat încă despre cine va fi primul. Am cerut, dacă nu vom avea noi prima dată premierul, să avem ministerul de Finanţe. Şi PNL a cerut, pe bună dreptate, acelaşi lucru dacă nu va avea prima dată premier.

Pe ponderi se va împărţi numărul de ministere, aşa cum este corect. Vrem să construim un Guvern funcţional şi o coaliţie în care să fie toată lumea mulţumită. De aceea vom continua discuţiile. Încercăm să rămânem în acelaşi număr de ministere în acest moment (n.r. 18 ministere).

Există o decizie comună că premierul va fi prin rotaţie, dar nu există o decizie cu privire la cine va da primul prim-ministrul. Joia viitoare, am negociat cu toţii, România trebuie să aibă Guvern. Încercăm să mergem cu un acord clar la Cotroceni, în care să se scrie cine este premierul şi până pe ce dată este rotaţia", a declarat Marcel Ciolacu.

"Toate măririle fac parte dintr-un pachet social pe care îl vom discuta, mâine cred că se va finaliza. Vorbim de o creştere a pensiilor peste indexarea de 5% care este prevăzută de lege. PNL are în continuare ideea că nu trebuie taxe noi, deci finanţiştii trebuie să găsească soluţii ca să găsim bani să acoperim aceste lucruri", a declarat Marcel Ciolacu când a fost întrebat de taxa pe lux.

"Sper ca mâine să finalizăm discuţiile pe programul de Guvernare. Cu toţii am stabilit că joia viitoare trebuie să avem un Guvern învestit", a mai punctat preşedintele PSD.

Întrebat dacă mai are nevoie de voturile partidului pentru a merge înainte cu negocierile, Ciolacu a spus că "cel mai bine este să mă consult cu colegii".