Cresc pensiile din ianuarie. Cine va primi mai mulți bani. Budăi, anunț: Sprijin de 1200 de lei

"Vom avea, de la 1 ianuarie, o creştere a pensiei de 10%. Vom avea creşterea pensiei minime - acel 200 de lei - de la 800 de lei la 1000 de lei. Şi, ceva în premieră, ce nu am spus până acum: pensionarii care au până la 1600 de lei pensia minimă vor primi în luna ianuarie un sprijin de 1200 de lei pentru a putea să treacă mai bine această iarnă. Pe lângă creşterea de pensii pe care o asigurăm, a obținut Ciolacu această sumă de 1200 de lei pensionarii cu pensii de până la 1600 de lei. Considerăm că sunt cei mai năpăstuiţi, cei mai greu încercaţi", a spus Marius Budăi, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

"Acest 10% se aplica doar la pensiile pe contribuție, nu vorbim de acele indemnizații speciale", a mai spus Budăi.

"Nu putem doar să creștem și să nu legăm de performanță"

"În 2022, cu siguranță vor crește pensiile, alocațiile. Discutăm și de celelalte. La fel salariile de la sectorul bugetar. Putem să agreăm o creștere dacă vine la pachet cu o reformă la sectorul de administrație. Nu putem doar să creștem și să nu legăm de performanță.", a declarat Florin Cîțu, săptămâna trecută.

"În acest moment, este foarte important ca toată lumea să se uite în strategia fiscal-bugetară, în PNRR, în estimările Comisiei Europene, să vadă exact care este pasul de creștere pentru pensii, pentru salarii în perioada următoare. Discutăm un nou program de guvernare, vom vedea care va fi noul guvern.", a mai spus Cîțu.

"Nu se poate să trăiești în aceste condiții"

Elena Cristian, redactor șef DC Business, s-a aflat luni seara în direct la România TV unde a vorbit despre creșterea pensiilor și a salariilor. Întrebată ce vor face PSD și PNL și dacă este o luptă doar de imagine, jurnalista a răspuns:

”Politicienii ar trebui să își dorească asta (n.r. se referă la majorarea pensiilor și a salariilor) și oricât m-aș apleca eu asupra cifrelor, de fiecare dată am spus că pensiile în România trebuie să crească. 80% dintre pensii sunt sub 2.000 de lei. Nu se poate să trăiești în aceste condiții, nu se poate ca peste cinci milioane de pensionari să trăiască așa, cu mai puțin de 2.000 de lei. Am trecut prin multe faceri și desfaceri de Guvern, prin multe campanii electorale, prin multe promisiuni neonorate și am văzut exact ce s-a întâmplat. O creștere de 10% de pensii este o indexare, nu este o majorare. Banca Națională a României a anunțat că rata inflației va sări mult peste 8%, se poate apropia de 10%, deci este o indexare, nu putem vorbi de majorare. Majorare este atunci când se acoperă rata inflației și toate celelalte riscuri”, a subliniat Elena Cristian.