Plăţile online prin SPV, chin şi jale în România! Vâlcu, înmărmurit: Am încercat în toate felurile, n-a mers. Cine-a reuşit a intrat cu video. "Da, e ăla din buletin!" Poate eşti buhăit în ziua aia!

O confirmă şi jurnalistul Val Vâlcu în emisiunea Nod în papură, după ce a rămas şocat când unele instituţii din ţară au confirmat identitatea cuiva doar printr-un apel video, prin comparaţie "la ochi" cu poza din buletin.

"La impozite e o cucoană care asta face: ia buletinul, mă caută într-un calculator unde tastează CNP-ul şi-mi spune - Aveţi de plătit nu ştiu câte sute de lei. Bun. Trag cu cardul şi ea îmi scoate la imprimantă o hârtie şi mi-o înmânează, asta e munca ei. Am încercat la ceilalţi (n.r. SPV Spaţiul Privat Virtual), nu la ăştia locali... mi-au dat un cod, am intrat, am băgat parole... n-a mers niciodată. M-am dus acolo să reclam, să le zic - Faceţi ceva! N-a reuşit! Cu spaţii private, cu ce-o fi... nu se poate!

Iar la Spaţiul Privat Virtual (SPV) cel care au reuşit ştii ce a făcut? A intrat prin cameră cu cineva din orice punct din ţară din administraţi iar ăia s-au uitat la faţa lui pe laptop şi au zis - Da, e ăla din buletin! Tu-ţi dai seama că stă unu' şi se uită la tine, unul care nu te-a văzut în viaţa lui, te vede pe cameră şi zice "Da, el e ăla"?!" a spus Vâlcu, indignat.

Sociologul Alfred Bulai s-a amuzat şi a simţit nevoia să comenteze: Da, îţi dai seama că alţii au (nu ştiu dacă şi ai noştri) softuri din alea de recunoaştere facială... Bănuiesc că, în zona asta, profesioniştii trebuie să aibă softuri de identificare la milimetru, adică... poate să spună că-i doar rudă, are nu ştiu câte elemente care seamănă dar nu-i exact ce trebuie.

Val Vâlcu: Dar poate eşti buhăit... nu ştiu, ai stat cu faţa în vânt, ai fost pe Vârful Moldoveanu, ai faţa umflată de vânt, ochii mici, nu eşti tu ăla! Ce faci?

Alfred Bulai: Acum, sincer... pozele din buletin nu seamănă! Gândeşte-te că acum la tineri le pune 5-7 ani, dar pe vremuri eu am făcut poză la 14 şi la 24 de ani. La 22, 23 de ani ce să mai semeni? Se schimbă trăsăturile, poate culoarea părului...

Val Vâlcu: Nu-i mai simplu cu amprentă?

Alfred Bulai: În principiu trebuie să ai doar un singur act, nu şapte!

Val Vâlcu: Păi stai! Dar nu mănâncă 7 directori de serviciu, 15 funcţionari? De ce să mănânce doar unul?

Alfred Bulai: Evident! Să nu uităm că e mult business aici. Sunt nişte firme care fac cardurile, nu ăia de la Poliţie!

