Plângere în Austria împotriva Temu. 30.000 de pachete sosesc în țară/zi din Asia

Grupul de interese non-partizan identifică încălcări ale legii împotriva concurenței neloiale (UWG). Autoritățile trebuie să asigure o concurență loială pe piața austriacă.

În calitate de reprezentant liber și nepartizan al intereselor retailerilor austrieci, asociația comercială a depus o plângere împotriva pieței online Temu la Autoritatea Federală pentru Concurență din Austria (BWB). Au fost identificate încălcări ale Legii federale de combatere a concurenței neloiale (UWG).

„Facem apel la BWB cu o plângere de concurență pentru a impune ca Temu să oprească practicile neloiale care dăunează oamenilor și afacerilor din țară. Numai în ultimele săptămâni, am dovedit și am documentat clar nenumărate încălcări ale lui Temu împotriva UWG. Concurența loială funcționează numai dacă participanții de pe piață respectă regulile și încălcările sunt pedepsite. Întrucât se întreprind acțiuni în fiecare zi în detrimentul locației afacerilor din Austria și, în opinia noastră, legile sunt încălcate, acum luăm măsuri împotriva practicilor comerciale neloiale printr-o plângere”, explică directorul general al asociației comerciale și reclamantul Rainer Will.

30.000 de pachete sosesc în fiecare zi în Austria de pe platformele asiatice

„Numai în Austria, 30.000 de pachete sosesc în fiecare zi de pe platformele online asiatice care nu respectă regulile aplicabile. Nu doar când vine vorba de expediere și livrare, ci cu mult înainte atunci când vine vorba de recrutarea clienților și de a-i determina să cumpere. Reprezentăm companii locale care asigură sute de mii de locuri de muncă în țara noastră și finanțează statul bunăstării pentru toată lumea cu plățile lor de impozite. Acestea sunt expuse riscului din cauza concurenței neloiale. De asemenea, trebuie să luăm acțiuni în justiție, folosind toate mijloacele posibile pentru a preveni daunele aduse companiilor și, ulterior, oamenilor din țara noastră” arată sursa citată.

În plângerea sa, asociația comercială enumeră în detaliu numeroase încălcări.

Afirmații false ale lui Temu despre disponibilitatea în timp limitat

Potrivit UWG, o afirmație care sugerează în mod incorect că un produs este disponibil doar pentru o perioadă foarte limitată de timp în anumite condiții trebuie considerată abuzivă. Cu astfel de informații privind disponibilitatea limitată, consumatorii pot fi tentați să cumpere sub presupusa presiune a timpului. Exact asta face Temu, așa cum demonstrează asociația comercială cu numeroase capturi de ecran datate.

Pe site-ul lui Temu, afirmații precum „Ultima zi” și „Vânzare specială” cu numărătoare inversă dau impresia că produsul în cauză poate fi achiziționat doar pentru câteva ore la prețul presupus mai ieftin afișat. Cu toate acestea, s-a descoperit că produsul a fost din nou oferit ca parte a unei „vânzări speciale” câteva zile mai târziu, de data aceasta la un preț și mai mic decât „vânzarea specială” anterioară.

Adesea pare să apară situația în care anumite produse sunt promovate pe Temu ca presupuse „oferte speciale”, dar după ce „oferta specială” a expirat, acestea pot fi achiziționate în continuare cu doar un cent (+0,01 euro) în plus. De exemplu, papucii de damă au fost oferiți pentru 5,48 euro pe 23 august în cadrul unei „reduceri speciale” care a durat până pe 25 august cu nota suplimentară „aproape sold out”. Pe 26 august, același model era disponibil în magazin pentru 5,49 euro - fără nota „aproape epuizată”.

„Practicile de afaceri prezentate sunt menite să ofere utilizatorilor site-ului Temu sentimentul că produsul dorit va fi disponibil doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp la prețul declarat. Aceste mijloace sunt menite să încurajeze oamenii să ia decizii de cumpărare nepăsătoare. Practicile capătă un nivel clar inechitabil din punctul de vedere al comercianților autohtoni”, critică purtătorul de cuvânt al comerțului Rainer Will.

Afirmații înșelătoare despre reducerile de preț

Încălcări ale UWG au fost găsite și în afirmațiile privind reducerile de preț. Deci, Temu afișează în mod evident în mod arbitrar așa-numitele RRP-uri, adică recomandări de preț neobligatorii ale producătorului, care se presupune că sunt subcotate semnificativ de prețul real de vânzare.

Asociația comercială a reușit să determine, de exemplu, că unele produse din „vizualizarea de ansamblu” aveau RRP-uri foarte mari și că reducerea corespunzătoare a prețului indicată a fost foarte mare. Cu toate acestea, când ați făcut clic pe „Toate detaliile” pentru produsul corespunzător, a fost afișat brusc un RRP semnificativ mai mic, ceea ce a însemnat că reducerea procentuală a prețului a fost, de asemenea, semnificativ mai mică. În imaginea de ansamblu, o geantă din piele a fost promovată ca o mega ofertă de 21,99 euro cu un RRP de 53,49 euro. În vizualizarea detaliată, însă, RRP s-a redus la 24,99 euro.

Ceea ce trebuia să fie o economie de preț de 58% s-a transformat în doar 12%. De asemenea, s-a constatat că în anumite cazuri RRP-ul afișat în același timp pe două dispozitive diferite este diferit - o înșelăciune clară la adresa cumpărătorilor.

Afirmații false despre presupusa lipsă de bunuri

Asociația comercială identifică o încălcare suplimentară a UWG prin informații înșelătoare despre disponibilitatea presupusă foarte limitată a anumitor produse. De exemplu, în multe cazuri Temu simulează un deficit de bunuri care nu există în realitate. Un portofel din piele de 11,36 euro are mențiunea „Au mai rămas doar 10” pe pagina de prezentare generală. În același timp, însă, este posibil să adăugați 99 de bucăți în coșul de cumpărături și ulterior să le cumpărați. Același lucru este valabil și pentru numeroase alte oferte care sunt marcate cu note precum „aproape epuizate”. De asemenea, puteți achiziționa 99 de bucăți din acestea - și, prin urmare, exact același număr de articole ca articolele care nu au această informație.

„Această practică comercială este, aparent, menită să oblige clienții să ia o decizie de cumpărare rapidă, dând impresia că articolul ar putea să nu mai fie disponibil în scurt timp”, explică Rainer Will. „Considerăm că trebuie luate măsuri urgente împotriva practicilor comerciale neloiale folosite de Temu pentru a asigura o concurență loială pe piețele austriece și europene. Acest lucru este menit să permită consumatorilor să ia o decizie de cumpărare care este pregătită corect în ceea ce privește conținutul.” arată handelsverband.at.

