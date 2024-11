Plângere împotriva lui Klaus Iohannis. Se poate începe urmărirea penală

Demersul se bazează pe informaţiile apărute în presă, iar infracţiunile reclamate sunt de abuz în serviciu, deturnare de fonduri, delapidare şi uzurparea funcţiei.

Avocatul George Moloman, invitatul Laurei Duță la Culisele Justiției, a comentat acest subiect la DC News.

Jurnalista Laura Duță a întrebat „câte șanse ar fi să se finalizeze în ceva ilegal?” Răspunsul avocatului a fost: „Din punct de vedere strict procedural, trebuie începută urmărirea penală in rem pentru că, într-adevăr, banii aceștia s-au cheltuit. O faptă există. Banii s-au cheltuit și atunci se începe urmărirea penală in rem dacă, într-adevăr, banii au fost cheltuiți în mod ilegat. Abia apoi se trece la următoarea etapă și anume când se va începe urmărirea penală in persona față de o anumită persoană”.

Deschiderea unui dosar penal in rem presupune investigarea faptei, fără să fie vizată o anumită persoană. Acest pas este crucial pentru a stabili dacă există dovezi privind încălcarea legii în alocarea sau utilizarea fondurilor publice. Dacă ancheta relevă elemente care indică responsabilitatea unei persoane, cazul trece la faza in personam, unde sunt investigate direct acțiunile unei persoane fizice sau juridice.

Cazul ridică o serie de întrebări legate de transparența cheltuielilor publice și de responsabilitatea instituțiilor implicate în aprobarea acestora. În contextul actual, o astfel de anchetă ar putea avea implicații politice și juridice importante.

Rămâne de văzut cum vor aborda procurorii acest caz și dacă vor apărea dovezi concrete care să susțină acuzațiile. Plângerea subliniază, însă, nevoia de claritate și de respectare a normelor legale în gestionarea resurselor statului.

Aceste cheltuieli includ costuri mari pentru transportul oficial, iar liderii social-democrați consideră că transparența este esențială, având în vedere volumul și natura acestor cheltuieli.

Victor Ponta, fost prim-ministru, a reacționat pe rețelele sociale, anunțând că așteaptă să fie chemat la comisia de anchetă pentru a prezenta documentele oficiale privind achiziția aeronavei oficiale pentru președinte și prim-ministru din 2014. Victor Ponta a subliniat că, în loc de aeronava respectivă, președintele Klaus Iohannis a optat pentru 10 jeturi private, care, cumulate, au costat de trei ori mai mult decât aeronava care ar fi rămas în proprietatea României.

În plus, Victor Ponta a amintit despre Vila Dante, pregătită pentru fostul președinte Băsescu, care a fost dată ulterior ca reședință unui ambasador, în urma căreia au fost recuperați toți banii investiți de RAPPS, iar vila a rămas modernizată și în proprietatea statului.

