Percheziții DNA la CJ Iași. UPDATE: Costel Alexe spune că nu are motive să se teamă

Update 3: Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, a făcut declarații de presă și a spus că nu are motive să se teamă.

Update 2: Senatorul Maricel Popa, preşedintele PSD Iaşi: Solicit de îndată demisia lui Costel Alexe din funcţia de preşedinte a Consiliului Judeţean Iaşi!



Iaşul este din nou în centrul atenţiei presei naţionale. Şi nu pentru realizări administrative, investiţii sau lucrări de anvergură, ci din cauza unei noi descinderi a DNA la Consiliul Judeţean Iaşi care îl vizează pe deja penalul Costel Alexe. Cred că bătaia de joc trebuie să se oprească aici. Este absolut necesar ca până la sfârşitul zilei, Alexe să îşi prezinte demisia în faţa ieşenilor. Este singurul gest de onoare pe care îl mai poate face.



Numărul dosarelor în care Costel Alexe este acuzat creşte de la o zi la alta. Acest individ nu mai este o garanţie pentru niciun ieşean că poate administra bugetul judeţului fără să existe suspiciuni de fraudă sau de corupţie. Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) îl anchetează pe Costel Alexe într-un al treilea dosar în care sunt vizate fapte penale.



Din păcate, ieşenii sunt singurii care suferă din pricina acestor situaţii. Preocuparea lui Alexe este doar pentru a-şi rezolva problemele penale şi nu pentru a continua proiectele de modernizare şi dezvoltare a judeţului. Acum, asupra întreg aparatului administrativ planează suspiciuni.



Conform comunicatul remis de organele de anchetă, faptele de corupţie ar fi fost comise în perioada februarie - august 2021, deci în actualul mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean.



Acest lucru arată foarte clar ce fel de om este Alexe. Şi ca ministru, dar şi acum la Consiliu Judeţean s-a ocupat cu alte lucruri decât cele pentru care a fost învestit cu încredere din partea ieşenilor. A făcut de ruşine Iaşul mai mult decât oricine altcineva.



Costel Alexe nu mai poate şi nu mai trebuie să vorbească în numele ieşenilor din judeţ. Pe noi nu ne reprezintă un penal corupt lipsit de orice scrupule!

Update:

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi asimilate celor de corupţie, în perioada februarie - august, informează reprezentanţii DNA.

În cursul zilei de joi, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în patru locaţii situate în judeţul Iaşi, din care trei la sediul unor instituţii publice.



În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi şi Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR, scrie Agerpres

Știre inițială:

Potrivit Digi 24, în această dimineață, procurorii DNA au descins la sediul Consiliului Județean Iași și fac verificări. Nu se cunosc până la acest moment informații referitoare la documentele pe care le caută anchetatorii.

O dubă a Jandarmeriei este în fața instituției și se fac verificări în biroul lui Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași. Acesta este deja inculpat într-un dosar de corupție deschis la începutul acestui an, după ce ar fi primit tablă zincată de la directorul unui combinat siderurgic din Galați.

