Pedeapsă maximă pentru Mario Iorgulescu, solicitarea procurorilor

Procurorii au cerut vineri instanței pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru Mario Iorgulescu în dosarul în care acesta este judecat pentru ucidere din culpă și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și drogurilor, în legătură cu accidentul provocat de acesta în anul 2019, soldat cu moartea unui bărbat.



Procurorul de ședință le-a cerut judecătorilor de la Curtea de Apel București condamnarea lui Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, la pedeapsa maximă pentru infracțiunea de ucidere din culpă, care, potrivit Codului penal, este de 7 ani.



El a mai solicitat și condamnarea lui Mario Iorgulescu la 2 ani pentru conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și contopirea cu pedeapsa definitivă primită de Iorgulescu junior pentru complicitate la lipsirea de libertate.



Avocații lui Mario Iorgulescu le-au cerut judecătorilor să constate că există o culpă comună, pentru că bărbatul omorât în accident nu purta centură de siguranță, se afla sub influența drogurilor, iar scuarul în care a ricoșat mașina lui Iorgulescu nu era semnalizat corespunzător.



Apărătorii au mai susținut că, în cazul infracțiunii de conducere sub influența alcoolului, ar fi intervenit prescrierea, fapt contrazis de procurorul de ședință.



Avocatul familiei bărbatului omorât în accident le-a cerut magistraților o pedeapsă orientată spre maxim, precizând că nu poate fi vorba de culpă comună, pentru că Iorgulescu avea o viteză foarte mare, de peste 160 de km/h, în momentul impactului.

Procesul, în faza de rejudecare

Instanța a amânat pentru data de 4 decembrie pronunțarea unei decizii în acest caz.

Procesul se află în faza de rejudecare. Inițial, Mario Iorgulescu a primit la instanța de fond - Tribunalul București, în luna februarie 2023, o condamnare de 15 ani și 8 luni, pedeapsă scăzută, în octombrie 2023, de Curtea de Apel București, la 13 ani și 8 luni de închisoare.



În iunie 2024, un complet de la Instanța supremă a anulat condamnarea, în urma admiterii unui recurs în casație (o cale extraordinară de atac), iar dosarul a fost trimis spre rejudecare la Curtea de Apel București.



În esență, Instanța supremă susținea că Mario Iorgulescu nu trebuia judecat pentru omor, ci pentru ucidere din culpă, infracțiune care are limite de pedeapsă mai mici.

Care a fost ”firul” evenimentelor

În seara zilei de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu participa la o petrecere dată de familia unei prietene în satul Gulia, comuna Tărtășești, unde a consumat alcool. La un moment dat, află că fosta sa iubită, de care tocmai se despărțise, se afla într-un club din Parcul Herăstrău. Martorii povestesc că el s-a certat continuu la telefon cu fosta iubită, era nervos și țipa, însă i-a promis gazdei că nu se va urca la volan în starea în care se afla.



La terminarea petrecerii, în jurul orei 02,50, pe fondul unei crize de gelozie și într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l și fiind sub influența cocainei, el s-a urcat în mașina sa, un Aston Martin model DBS, și a plecat spre Capitală.



A intrat în București prin Chitila, circulând cu viteze cuprinse între 140 km/h și 164 km/h (momente surprinse de camerele video de pe traseu), în intersecția dintre șoseaua Chitilei și Strada Teodor Neagoe a pătruns pe culoarea roșie a semaforului cu viteza de 145 km/h, după care a accelerat până la 162 km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda I. Ulterior, a urcat cu mașina pe un scuar, apăsând la maximum pedala de accelerație, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală, la viteza de 143 km/h, cu un autoturism condus de un bărbat, care a decedat pe loc.



La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de către familie în Italia, cu un avion privat, și internat într-o clinică. El nu a fost audiat de către procurori sau magistrați în timpul urmăririi penale sau desfășurării procesului în instanță, conform Agerpres.

