Paul Olteanu, Arhitectul Minții, despre întâlnirea care i-a schimbat viața: „Mi-am dat seama că îmi place foarte tare“

Invitat la emisiunea "Interviuri care inspiră" de la DC News, Paul Olteanu, master-trainer în neuroștiință și comunicare, a vorbit despre modul în care a ajuns să facă ceea ce i-a plăcut cel mai mult:

„După perioada 1-4 unde partea de comunicare se putea observa foarte brut, a urmat perioada cu site-urile, devenise aproape periculos ce făceam noi acolo și asta a durat toată perioada liceului. Am avut noroc că, în liceu, a venit la noi în clasă un tip pe care îl cheamă Eduard Ezeanu, care acum îmi e unul dintre cei mai apropiați trei prieteni, care ne-a prezentat primul program de educație non-formală din România. Îl făcea Fundația Codecs, eu m-am dus din proprie inițiativă la cursurile astea, erau extra-curriculare, iar Edi m-a câștigat când a zis: E orice mai puțin școală, ce se întâmplă aici nu e școală. Zic, dacă nu e școală și ne dați și o diplomă la final ... , diploma e pentru mama care trăia o anxietate legată de viitorul meu educațional, hai că merg. Mie mi-a schimbat viața întâlnirea aia, pentru că acolo am făcut tranziția de la calculatoare, de unde mă vedeam la 16-17 ani, și am început să predau după ce am absolvit trei module, am făcut un program de formare de formator și am început să predau și eu atelierele acestea către colegii mei din anii mai mici la liceu și mi-am dat seama că îmi place foarte tare“, a precizat trainerul.

„Am trecut full-time la a face asta și am avut noroc“

„E mult să spun că atunci m-am format ca trainer, dar ăla a fost contactul cu domeniul și acolo mi-am dat seama că mie activitatea asta de predat îmi oferă o foarte mare plăcere. Se pupa și cu personalitatea mea, eu fiind extrovert, se pupa și cu punctele astea forte de a putea să mă exprim ușor în cuvinte fără efort și pregătire, mi-a și deschis interesul pentru zona de psihologie, neuroștiința nu era disponibilă atunci, și a intrat microbul și nu a mai ieșit. În toate activitățile, asta cu trainingul mi-a rămas mereu ca pasiune în timpul liber. Deși aveam job-uri ca să plătesc chiria, încercam în timpul liber să fac lucruri care mă împlineau, ori asta cu predatul mă încărca mereu foarte tare și nu am abandonat niciodată acest lucru până când, acum aproximativ 8 ani, mi-am făcut o firmă și am trecut full-time la a face asta și am avut noroc“, a explicat Paul Olteanu la DC News.

”Cunoașterea de sine e primul pas să schimbi ceva la tine. Dacă nu ești conștient, probabilitatea să poți să schimbi e zero”, a mai afirmat Paul Olteanu

”Când suntem stresați, cel mai simplu mod de a reduce nivelul de stres e să mănânci, pentru că-ți crește nivelul de dopamină, care reduce nivelul de adrenalină” a spus el, care e explicat că astfel de metode nu s-au dovedit a fi cele mai bune.

El a mai dat un exemplu clar: ”Vezi un apartament, dacă n-ai un sentiment de bine când intri în el, când vrei să-ți cumperi o casă, e bine să urmezi sentimentul, să observi că visceral, corpul îți dă mesajul ăsta, că nu e bine, dar e util să explorezi apoi și conștient de ce simți că nu-ți place. Cunoașterea de sine e primul pas să schimbi ceva la tine. Dacă nu ești conștient, probabilitatea să poți să schimbi e zero” a mai spus Paul Olteanu la "Interviuri care inspiră" de la DC News.

