Dovada că trăim în propriul scenariul. Doar 10% e realitate. Paul Olteanu, Arhitectul Minții: E fascinant într-un fel - VIDEO

”Sunt niște cercetări care arată că noi avem de 10 ori mai mulți neuroni specializați în proiecție, care presupune că, din ce ai trăit în trecut, când vezi ceva nou, cum ar fi, de exemplu, primirea unui mesaj pe telefon de la soț, soție, partener de viață, care-ți zice: când ajungi acasă, aș vrea să vorbim. Deși mesajul are un text total inofensiv, mulți dintre noi, când primim mesajul, putem să avem, așa, un sentiment de ”aoleu, ce am făcut?”. Asta e proiecția, când suprapunem din experiențe trecute. E interesant că sunt de 10 ori mai multe. Cum se traduce în ceva practic? Ce se întâmplă în realitate contează 10% în reprezentarea noastră internă, 90% e ce e deja în capul nostru. Asta e fascinant într-un fel” a spus Paul Olteanu, Arhitectul Minții, la DCNews, în emisiunea ”Interviuri care Inspiră” by Claudia Țapardel.

El spune că, pe de-o parte confirmă faptul că trăim în propriile scenarii, dar e și un sentiment eliberator: ”în terapie e vorba că nu contează ce trăiești, contează ce înțelegi din ce trăiești”. ”La înțelegerea asta, 10% e realitate, 90% e cum interpretezi tu realitatea” a spus Paul Olteanu, și, prin urmare, barierele sunt 90% produsul propriei minți.

”Cunoașterea de sine e primul pas să schimbi ceva la tine. Dacă nu ești conștient, probabilitatea să poți să schimbi e zero”

În plus, 90% din procesele psihice ale omului sunt automatizate, subliniază ”Arhitectul Minții”. ”Când suntem stresați, cel mai simplu mod de a reduce nivelul de stres e să mănânci, pentru că-ți crește nivelul de dopamină, care reduce nivelul de adrenalină” a spus el, care e explicat că astfel de metode nu s-au dovedit a fi cele mai bune.

El a mai dat un exemplu clar: ”Vezi un apartament, dacă n-ai un sentiment de bine când intri în el, când vrei să-ți cumperi o casă, e bine să urmezi sentimentul, să observi că visceral, corpul îți dă mesajul ăsta, că nu e bine, dar e util să explorezi apoi și conștient de ce simți că nu-ți place. Cunoașterea de sine e primul pas să schimbi ceva la tine. Dacă nu ești conștient, probabilitatea să poți să schimbi e zero” a afirmat Paul Olteanu.

