Patriarhia Română îndeamnă preoții și credincioșii să se roage să nu mai plouă. Se citește „Rugăciunea la toată primejdia de obște”

Astfel, duminică, 29 septembrie 2024, la ectenia mare și ectenia întreită din timpul Sfintei Liturghii vor fi incluse cererile speciale „la vreme de necontenire a ploilor” (revărsarea apelor), iar după ectenia întreită va fi citită „Rugăciunea la toată primejdia de obște”.

Totodată, în localitățile care se află sub avertizarea unor furtuni şi ploi puternice, vor fi sunate clopotele bisericilor pentru dispersarea norilor.

Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei, estul şi sud-estul Transilvaniei se vor afla începând de duminică seara, până luni dimineaţa, sub Cod portocaliu de ploi torenţiale şi abundente şi intensificări ale vântului, în timp ce în vestul Munteniei, cea mai mare parte a Olteniei şi local în Transilvania va fi Cod galben de ploi însemnate cantitativ şi furtuni, potrivit unei avertizări meteo emisă sâmbătă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).



Potrivit meteorologilor, în intervalul 29 septembrie, ora 20:00 - 30 septembrie, ora 10:00, în Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei, estul şi sud-estul Transilvaniei vor fi perioade cu ploi torenţiale şi abundente. În intervale scurte de timp şi prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 40 - 60 l/mp şi, local, peste 70 l/mp.



Vântul va avea intensificări, temporar cu rafale în general de 70 - 85 km/h.



Judeţele avertizate cu Cod portocaliu sunt: Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, Vaslui, Bacău, Galaţi, Vrancea, Buzău, Brăila, Harghita, Covasna, Braşov, Prahova, Ilfov, Ialomiţa Călăraşi, Tulcea, Constanţa şi Capitala.



În acelaşi interval de timp, în cea mai mare parte a Olteniei, vestul Munteniei şi local în Transilvania vor fi averse, iar în intervale scurte de timp şi prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 25 - 40 l/mp.



Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 45 - 65 km/h.



„La munte, la altitudini în general de peste 1.700 de metri şi cu precădere în Carpaţii Orientali vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare", menţionează specialiştii ANM.



Judeţele care se vor afla sub Cod galben sunt: Bistriţa - Năsăud, Mureş, Sibiu, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Dolj, Olt, Teleorman şi Giurgiu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News