Pastor Iosua Faur: De ce a fost explozia din Crevedia? Pentru că acolo sunt oamenii mai răi? Pentru că a trebuit ca Dumnezeu să dea o lecţie undeva? Să scăpăm de astfel de apucături!

Zeci de oameni din Crevedia au pierdut totul atunci când casele le-au fost spulberate iar cei dragi au ajuns pe patul de spital sau chiar la morgă. Unii nici nu ştiu dacă mai au case. "Când vezi că bubuie, ce poți să faci? Aveam în casă bani și casă destul de mare. Aveam 3 dubițe în curte. Nu toți au făcut ce a făcut al meu, adică să nu se mai uite în urmă și a luat copilul și a plecat" este mărturia unei femei care a văzut Iadul la a doua explozie din Dâmboviţa.

"Am reuşit doar să-mi scot copiii din casă. Am încercat să ţin de vorbă doi nepalezi ca să-i scot din starea de şoc, cu copiii într-o mână şi cu telefonul în cealaltă" - a spus o altă femeie.

Unii oameni din zona tragediei au fugit din calea deflagraţiei doar cu ce au avut pe ei iar cei mai mulţi au dormit în maşină, peste noapte. S-a întâmplat o nenorocire. Două vieţi s-au stins după scenele apocaliptice. 56 se luptă pentru viaţă şi au răni pe tot corpul. 10 sunt intubaţi şi încă sunt în stare fragilă, pentru că sănătatea lor se poate deteriora oricând în următoarele zile. Ne putem supăra pe Dumnezeu când vedem astfel de tragedii în jur? Suntem îndreptăţiţi să stăm cu spatele întors la Creator când avem de-a face cu atât de multe accidente, crime, agresiuni în plină stradă şi, mai nou, explozii letale?

"Ce faci când pierzi totul? Cum gestionezi tragediile din viaţa ta? Va mai fi credinţa ta la fel de puternică? Până la urmă, care-i rostul vieţii dacă nu mai găseşti plăcere în ea? Ce plăcere să mai ai când ţi-ai pierdut pe cei dragi? Vedeţi... am ajuns şi noi, creştinii, să credem că scopul vieţii are de-a face cu circumstanţele vieţii. Vreau să te întreb: când viaţa ta o ia razna, când circumstanţele sunt rele, sunt grele, chiar imposibile, mai merită să trăieşti? Mai are viaţa un scop când speranţele şi visurile pe care le aveai s-au împrăştiat?

Ei bine, cartea Iov ne ajută să gândim corect. Este una din cele cinci cărţi ale înţelepciunii. Iov a fost unul dintre cei mai faimoşi oameni din vremea lui. Aproape oricine, chiar dacă nu a citit niciodată Biblia, ştie ceva despre Iov. Necazurile şi suferinţele lui sunt legendare. Iov a pierdut totul. De la avere la copii. Pe toţi cei 10. Şi în cel mai dureros mod. Atât de mare a fost durerea încât, în capitolul 2, la final, se spune că atunci când au venit cei trei prieteni şi s-au uitat la el nu l-au recunoscut. Aţi văzut oameni schimonosiţi fizic din cauta durerii? Satan spune aşa: Doamne, tu crezi că te iubeşte pentru că eşti Tu deosebit? Nu, nu... lasă-mă să încerc câteva combinaţii, să-i găsesc eu punctul sensibil al lui Iov şi sigur te va blestema în faţă!

Tu prin ce ar trebui să treci ca să-ţi pierzi credinţa? Să-ţi pierzi averea, munca de-o viaţă, casa, copiii, viitorul, sănătatea? Da, Iov a trecut prin lacrimi amare, prin dureri fără margini şi, poate cel mai înfiorător, prin îndoieli cu privire la Dumnezeu. Dar de ce a trecut Iov prin toate aceste necazuri? De ce îngăduie Dumnezeu ca noi să trecem prin multe necazuri? Pe scurt, răspunsul este acesta: Iov a trecut prin necazuri pentru că Iov era în atenţia lui Dumnezeu. Poate că unii spuneţi: de aşa atenţie...

În faţa necazului, primul tău reflex ştii care trebuie să fie? Să te încrezi în Dumnezeu, ştiind că El este oricum bun, indiferent ce ţi se întâmplă. Oricât de ascunse sunt scopurile lui Dumnezeu, întotdeauna sunt bune! Nu vedem întotdeauna ce face El, dar ştim că este vrednic de încredere. Şi Iov a învăţat ceea ce-i spune mai târziu lui Isaiah în 15:8: „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile Mele”, zice Domnul. „Ci, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile Mele față de căile voastre și gândurile Mele față de gândurile voastre." De ce a suferit Iov? Pentru că era în atenţia lui Dumnezeu" spune Iosua Faur, liderul Bisericii Creştine Baptiste "Sfânta Treime" din Brăila.

Să-l blestemăm pe Dumnezeu pentru toate nenorocirile?

Cu toate astea, suntem deseori tentaţi să dăm verdicte şi ne imaginăm că cei răi au parte de rele pentru că, evident, nu de fac destul de mult bine sau deloc. Şi atunci Dumnezeu vine cu pedeapsa. Şi permite să se întâmple nenorociri celor neascultători. Aşa gândesc cei mai mulţi. Pastorul Iosua vine, însă, cu lămuriri:

"Când treci prin suferinţă, prin dureri, în mod normal - aşteptarea oamenilor este să-ţi pierzi minţile, să-ţi pierzi nădejdea, să-ţi pierzi pacea. Dar Dumnezeu ne-a dat harul acesta, să fim împreună lucrători cu El. E greu de înţeles, e greu de acceptat, dar este un privilegiu. Noi, oamenii, venim deseori cu sfaturi greşite pentru că nu ştim ce să zicem în suferinţă. Mai mult decât atât, te uiţi la tot felul de tragedii şi vii cu verdictul: de-aceea s-a întâmplat!

De ce-a fost explozia din Crevedia? Că cei din Crevedia sunt mai răi decât cei din Brăila, nu? Că a trebuit Dumnezeu să dea o lecţie undeva? Nu! Nu ştim de ce! Să cerem Domnului să ne scape de astfel de apucături şi să ne dea discernământ! Să-I cerem o inimă care să-L preţuiască aşa de mult încât atunci când pierzi avere, pierzi din familie şi ţi se pare că totul se duce la pământ şi se face pulbere, să nu fim ispitiţi să-l blestemăm pe Dumnezeu şi să-I întoarcem spatele! Să cerem Domnului să rămânem lângă El orice ar fi! Nu ştim ce ne aşteaptă, nu ştim ce va fi săptămâna aceasta, dar ştim cine este Dumnezeu, ştim cum este Dumnezeu şi că El nu se schimbă niciodată. Acelaşi Dumnezeu bun, iubitor şi suveran care a fost în trecut şi pe care-l experimentezi în prezent, acelaşi este şi în viitor. Viitorul nu-l cunoaştem, dar pe Dumnezeu Îl cunoaştem!" spune Iosua Faur.

