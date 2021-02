Pașaport COVID. Maria Grapini: Este amendament scris în comisia noastră!

"Săptămâna aceasta am avut o ședință de comisie şi am aprobat strategia europeană de turism. Vreau să vă citez doar unul din amendamente: "Comisia şi statele membre trebuie să aibă strategii comune de recunoaştere a testelor şi vaccinărilor şi să nu introducă acest certificat decât atunci când sunt suficiente dovezi științifice conform cărora persoanele vaccinate nu transmit virusul". Este amendament scris în comisia noastră.

Am solicitat în acest raport necesitatea şi importanța restabiliri liberei circulații şi revenirii la normalitate. Când am auzit că domnul ministru Năsui vrea acord bilateral... Poate nu ştie că suntem în UE şi nu se mai pot face acorduri bilaterale. Pentru un acord bilateral, unul dintre statele membre a fost sancţionat. Nu poate face acord cu Grecia şi grecii să ademenească românii cu nişte tichete acolo în Grecia, iar dumnealui să scoată în România tichetele de vacanță.

"Interzicerea liberei circulaţii este încălcare de tratat"

Eu am făcut şi o scrisoare imediat după ce am văzut anunţul IATA că ar dori să introducă din martie un certificat de vaccinare şi am adresat întrebarea Comisiei: dacă poate o asociaţie internaţională să schimbe tratatul. Pentru că în Tratat, în spaţiul UE interzicerea liberei circulaţii este încălcare de tratat.

Acum când vorbim, indiferent că-s declaraţiile cancelarului Austriei sau ale doamnei Merkel, nu există opțiune de a se introduce un certificat de vaccinare ca şi condiţie să circulăm cu trenul sau cu avionul", a spus Maria Grapini, la Antena 3.