Părintele Calistrat, mesaj în a doua zi de Crăciun: Ceea ce vă spun pare de râs, dar este un mare adevăr

„Eu am o părere pe care mi-o păstrez şi uneori este controversată în mintea unora și câteodată ireală în mintea altora. Eu consider că nu există în momentul de față ceva atât de agresiv care să distrugă valorile morale creștinești. Tineretul care este educat bine din familia și părinții care sunt niște oameni adevărați, din punct de vedere creștin, acei copii sunt comoara și podoaba bisericii. (...) Poate or fi și tineri mai zburdalnici, pentru că așa ar fi frumos să le spunem, dar care în sinea lor cred în Dumnezeu. Eu am văzut tot felul de băieți tatuați, cu cercei, cu haine rupte, care atunci când vin și se apropie cu sfială zic: sărut mâna, părinte, ne iertați de cum arătăm, dar să știți noi credem în Dumnezeu. Iar eu le zic: sunt chiar convins, altfel nu erați aici.

Şi să știți că, dacă îi abordezi frumos, sunt atât politicoși, atât de inimoși, și aflu că știu și ce este psaltirea și că spun Crezul, Psalmul 50, sau Tatăl Nostru. Ceea ce vă spun pare de râs, dar este un mare adevăr”, a spus, duminică seară, părintele Calistrat în cadrul emisiunii Andreei Sava de la Antena 3.

„Avem trei texte care ne arată că nu trebuie să ne temem de nimic ce este în jurul nostru.

1. Înțelegeți neamuri și vă plecați căci cu noi este Dumnezeu.

2. Îndrăzniți, Eu am biruit lumea. Eu nu am venit vreodată să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce vine la mine Eu nu-l dau afară. Eu vreau ca păcătosul să se întoarcă și să fie viu.

Şi cea mai importantă dintre toate:

3. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Dacă ei țin cont de ele, Dumnezeu este viața lor la orice pas. (...) Să aibă nădejde că Dumnezeule le stă la dispoziție”, a mai spus părintele Calistrat în emisiunea „Descoperiți” de la Antena 3.

Părintele Calistrat, sfat prețios

Părintele Calistrat are un îndemn pentru românii cu necazuri în familie.

„Spuneţi aşa: 'Doamne, Tu m-ai lasat să alunec în necazul acesta, Tu ajută-mă să ies!'

Şi începi cu Paraclisul Maicii Domnului, cu Acatistul Mântuitorului, cu o rugăciune la Sf. Mina şi o mai rogi pe Maica Domnului şi la Acoperământ, şi mai zici ici colo şi un Sf Spiridon, şi mai este şi Mihail şi Gavril pentru duşmani, şi ai să vezi că lucrurile rele se potolesc de la sine!

Căci după ce te îmbolnăveşti, nu-ţi mai folosesc reuşitele!

Deci tu trebuie să rămâi om integru lui Dumnezeu, să te poţi bucura de Slava Lui şi de Măreţia Lui!

Totul e în mâna lui Dumnezeu! Trebuie să demonstrăm că suntem ortodocşi concentraţi şi să nu ne transformăm în ortodocşi diluaţi! În loc să învăţăm Sf. Scriptură pe de rost, noi învăţăm tot felul de scrieri şi de nimicuri pe care le scriu oameni fără ocupaţie. Şi mai auzi pe câte unii care citesc: 'Vai, să vezi că Pământul e condus şi că Pământul e dirijat.'

Om fi domnule, om fi! Pentru că şi circulaţia este dirijată şi ţara e condusă.

Dar destinul fiecărui om, mai înainte de toate, este în mâna lui Dumnezeu!

'Sfarmă Domnul sfatul boierilor!' Adică al conducătorilor noştri!

'Sfarmă Domnul gândul noroadelor!' Adică ce pun alţii la cale! Iar Domnul rămâne în veac şi pomenirea Lui din neam în neam!

'Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate.'

De cine trebuie să mă tem?

În numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. Amin”, a transmis, cu altă ocazie, părintele Calistrat Chifan.

