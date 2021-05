Panou publicitar cu Bitcoin la metrou, dat jos de autorități pentru că nu stipula riscurile

Conform BBC, o reclamă de la metroul din Londra, Marea Britanie, care încuraja internauții neexperimentați să cumpere moneda virtuală Bitcoin a fost interzisă. Posterul din subteran a fost afișat de aplicația-bursă de criptomonede numită Luno și transmitea mesajul: „Dacă vezi Bitcoin până și la metrou, e momentul să cumperi”.

Autoritatea britanică ce se ocupă cu standardele publicitare a transmis că panoul publicitar este înșelător fiindcă exclude importantele avertizări față de riscul deținerii de criptomonede. Luno a anunțat că panourile publicitare de la metrou nu vor mai apărea fără să conțină avertizările față de riscul de pe piața monezilor virtuale. Regulile autorității publicitare spun că reclamele trebuie să transmită foarte clar că valoarea investițiilor poate atât să crească, cât și să scadă.

Astfel, posterul de la metrou trebuia să includă avertismente legate de faptul că atât Luno, cât și Bitcoin sunt chestiuni nereglementate în Marea Britanie, deci consumatorii nu sunt protejați de vreo lege. Autoritățile sunt de părere că simplicitatea mesajului „e momentul să cumperi” a dat impresia că investițiile în Bitcoin sunt foarte facile și accesibile.

„Înțelegem că investițiile în Bitcoin sunt complexe, volatile și ar putea expune investitorii unor pierderi semnificative”, a explicat Autoritatea care reglementează anunțurile publicitare. „Acest lucru a fost în contrast cu reclama. Publicul larg este publicul țintă aici și nu toți sunt experimentați în înțelegerea monedelor virtuale”. În concluzie, anunțul publicitar sugerea în mod iresponsabil că este simplu să cumperi Bitcoin prin Luno.

