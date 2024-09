Potrivit medicului Bogdan Marțian, chirurgia cancerului gastric este una extinsă, mai ales din cauza limfadenectomiei complexe, necesară pentru a îndepărta ganglionii limfatici din jurul stomacului. În funcție de stadiul și localizarea tumorii, pot fi implicați mai mulți ganglioni. Medicul a explicat că există mai multe tipuri de limfadenectomie și a oferit drept exemplu țări precum Japonia și Coreea de Sud, unde screeningul regulat permite detectarea timpurie a cancerului. În aceste țări, screeningul prin endoscopie este obligatoriu, spre deosebire de România.

„Chirurgia cancerului gastric este o chirurgie destul de extinsă, nu neapărată din cauza stomacului care e un organ voluminos, dar din cauza limfadenectomiei care este complexă pentru cancerul gastric. Adică trebuie înlăturați ganglionii din jurul stomacului și nu numai cei adiacenți stomacului.

Există mai multe grupe ganglionare și există mai multe etape de limfadenectomie, în funcție de localizarea cancerului gastric și în funcție de gradul de avansare a tumorii pot fi implicați mai mulți limfoganglioni din mai multe grupe.

În rezecțiile de tip D1 se rezecă un grup de ganglioni, în rezecțiile de tip D2 se rezecă mai mulți ganglioni pe lângă cei care se rezecă în D1 și există și disecția extensivă D3 care e mai puțin populară în Europa și în America, e foarte populară în Japonia și în Coreea de Sud unde cancerele gastrice sunt și mai frecvente, dar unde și rezultatele sunt mult mai bune, nu neapărat din cauza priceperii mai adecvate a chirurgilor de acolo, ci din cauza a experiențelor că tratează multe cazuri, dar și a faptului că le identifică in stadii foarte precoce și asta se face prin screening.

Am mai spus-o... În Japonia endoscopia digestivă superioară pentru depistarea cancerului gastric este obligatorie la un an. Dacă pacientul nu se prezintă la un un an își pierde dreptul de a fi tratat fără bani. (...) La noi, faptul că nu vine lumea la controale nu are nicio consecință, la ei are. La noi sunt consecințe pentru pacient, dar nu pecuniare. În Coreea e obligatoriu la 6 luni, nu la un an.”, a spus dr. Bogdan Marțian.

Cum se aplică procedeul

Dr. Bogdan Marțian a menționat că endoscopia reprezintă un disconfort și implică anumite costuri. Potrivit acestuia, la Spitalul Sanador, toate endoscopiile, fie superioare, fie inferioare, se fac exclusiv sub anestezie. Aceasta este de scurtă durată și administrată intravenos, sub supravegherea unui medic anestezist.

„Este un disconfort și este o cheltuială. (...) La noi se face exclusiv cu anestezie. În Spitalul Sanador nu se face endoscopie, nici inferioară, nici superioară, decât cu anestezie. Eu mi-am făcut acum câțiva ani endoscopie superioară și inferioară fără anestezie. Nu am resimțit-o ca pe o dramă, dar a fost destul de neplăcut și când o să le fac pe următoarele, o să le fac cu anestezie. Anestezia e de scurtă durată, este o anestezie intravenoasă sub supravegherea medicului anestezist.”, a spus dr. Bogdan Marțian la interviurile DC News și DC Medical.

