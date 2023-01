Pace la Palatul Buckingham? Prințul Harry: „Îi vreau iarăși alături pe tatăl și fratele meu”/ video

Harry a mai spus că (ei) „nu și-au arătat absolut nicio dorință de a se împăca”, scrie BBC.

Acesta a făcut aceste comentarii în timpul unei întâlniri cu Tom Bradby de la ITV și a acordat, de asemenea, un interviu postului american CBS News.

Ambele interviuri vor fi difuzate pe 8 ianuarie.

Prince Harry’s interview with Tom Bradby will air at 9pm on itv on January 8th ???? pic.twitter.com/FWcvSkjiij

Vorbind cu jurnalistul CBS Anderson Cooper, Prințul Harry susține că a fost trădat înainte de a demisiona din atribuțiile legale.

Prince Harry tells @andersoncooper he was the target of press leaks after private conversations with members of the Royal Family. https://t.co/0xN8FdapYV pic.twitter.com/FRKfp8AVKp