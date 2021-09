Ouverture de l’Assemblé Générale de l’Agence Universitaire de la Francophonie

L’Assemblé réunit aujourd’hui pour son ouverture d’importantes personnalités du monde francophone, mais aussi d’importants officiels, tels que des personnes politiques et diplomatiques qui se sont rassemblés afin de célébrer une nouvelle édition d’un événement tellement important pour le monde francophone entier, mais aussi pour le futur du monde universitaire.

L’Assemblé a été ouverte par le Recteur de l’Université Polytechnique de Bucarest, hôte de l’événement, qui a voulu adresser les participants quelques mots. Voici ses paroles au tout début de la conférence :

Le Recteur de l’Université Polytechnique de Bucarest a eu le plaisir d’adresser quelques mots au début de l’Assemblé Générale de l’AUF

"Bienvenue à l’Assemblée générale de l’Agence Universitaire de laFrancophonie !

Bienvenue à l’Université POLITEHNICA de Bucarest !

C’est un grand honneur pour moi, pour l’UPB et pour la Roumanie d’avoir le plaisir d’organiser l’Assemblée générale de l’AUF, ici à Bucarest, dans notre université - l’université technique la plus ancienne, la plus grande et la plus prestigieuse de Roumanie et l’une des plus représentatives de cette partie du monde.

Je tiens à remercier l’Agence Universitaire de laFrancophonie d’avoir choisi l’Université POLITEHNICA de Bucarest pour organiser le premier événement de ce type dans une université et la première Assemblée générale de l’AUF en Roumanie. Je le répète, c’est un grand honneur d’avoir l’occasion de transmettre dans le monde entier, à plus de 1000 universités, notre message à la grande famille de la francophonie.

Je tiens à remercier tout particulièrement Son Excellence, M. le Président Klaus Werner Iohannis - Président de la Roumanie-de nous offrirl’honneur d’organiser l’Assemblée générale sous le haut patronage de Son Excellence.

C’est une manifestation qui vise non seulement à cultiver les valeurs de la francophonie, déjà si bien renforcées chez nous, mais aussi à trouver de nouvelles solutions pour étendre la francophonie dans l’espace éducatif et professionnel.

Je remercie toutes les personnes présentes, que ce soit à distance ou en présentiel, d’assisterà cet événement.

C’est aussi une joie et un privilège de vous accueillir à l’événement de la Semaine de la Francophonie Scientifique.

Je remercie les distingués invités pour leur participation et pour l’énorme contribution qu’ils apporteront, j’en suis convaincu, tout au long de l’événement.

Les valeurs de l’AUF

Avec l’événement de cette semaine, nous célébrons la continuité, la solidarité et la coopération entre les universités et les institutions francophones du monde entier. Nous croyons qu’ensemble, nous pouvonsconstruiredavantage dans le domaine de l’éducation, c’estensembleque nouspouvons obtenir des résultats ayant un impact scientifique.

C’est précisément pourquoi la Roumanie est un promoteur actif de la francophonie dans la région, la langue française contribuant massivement à la modernisation du roumain.

Des opportunités pour le futur proche, les directions thématiques de l’évènement

Nous traversons actuellementunenouvelle période compliquée, nous sommes encoreen pleinmilieu de la pandémie, et il s’agit d’un sujet d’actualité partout dans le monde.

Cependant, cettepandémie nous a permis de tirer des enseignements sur le rôle des universités en général. Cette période nous a rappelé que nous ne sommes pas seulement des institutions qui offrent des cours et d’autres services éducatifs, mais que nous sommes des communautés d’experts qui peuvent avoir un impact extraordinairement positif sur la société etqui représentent des noyaux de résilience en période de défis auxquels la société est confrontée.

Pendant la pandémie, les universités ont permis d’apporter un élément de stabilité. Elles ont communiqué desinformations qui étaient vérifiées et importantes, contrecarrant ainsi les fausses nouvelles. Les universités ont proposé différentes solutions sociales ou technologiques pour contrer les effets du virus.

Enfin, les communautés universitaires ont contribué à définir des politiques intelligentes et efficaces permettant de contrer le défi de la pandémie. Nous nous sommes donc rappelés ensemble que les universités ont un rôle plus large dans la société et que ce rôle peut être atteint surtout précisément lorsque nous assumons ce rôle et lorsque nous collaborons, en particulier au niveau international. Et c’est précisément là que l’Agence des Universités Francophones excelle.

Avec plus de 1000 universités membres réparties dans le monde entier, des initiatives éducatives et scientifiques, une véritable tradition de renforcement d’une identité culturelle mondiale, l’AUF a un énorme potentiel pour devenir une véritable force en termes de collaboration interuniversitaire et de partage des ressources de recherche.

Sur le programme

À l’occasion de cette première Semaine de la francophonie scientifique, nous espérons commencer à construire la tradition d’un événement qui réunira les meilleures solutions et pratiques cultivées parmi les universités francophones. Grâce à cet événement, nous rassemblons les réflexions les plus importantes sur la francophonie scientifique et alimentons ce que représentera la stratégie de l’AUF pour les années à venir.

Parallèlement à cet événement, nous célébrons le 60e anniversaire de l’Agence Universitaire de laFrancophonie. Nous célébrons ainsi la francophonie mondiale avec un ensemble d’événements particuliers. Du concours d’entrepreneuriat étudiant à la première du travail prolifique de personnalités du réseau francophone, ce moment festif nous rappellera que nous avons un objectif commun qui dure depuis plus de six décennies.

Opportunités et soutient de la part de l’Université Polytechnique de Bucarest

La Roumanie et ses universités contribuent activement au processus de modernisation de la francophonie. La Roumanie, a décidé il y a de nomreuses années, de soutenir par des bourses d’études, des jeunes chercheurs francophones, par leprogramme "Eugen Ionescu".

Ces dernières années, l’Université POLITEHNICA de Bucarest a mené plusieurs actions ensemble ou sous le dôme de l’AUF et je suis heureux de pouvoir annoncer aujourd’hui que l’Université POLITEHNICA de Bucarest lance le programme de bourses doctorales "Petrache Poenaru" destiné à soutenir les jeunes chercheursde la grande famille de la francophonie.

PetrachePoenaru l’un des recteurs de l’UPB, créateur du premier stylo, ici à POLITEHNICA de Bucarest et breveté à Paris.

Ainsi, l’Univ. POLITEHNICA de Bucarest lance aujourd’hui une nouvelle étoile dans lafuture constellation de bourses roumaines dédiées à la francophonie, constellation qui a au cœur le programme gouvernemental "Eugen Ionescu".

À l’ouverture de cette assemblée générale, l’Université POLITEHNICA de Bucarest est honorée d’annoncer qu’elle a décidé de réaliser la deuxième "MAISON DELA FRANCOPHONIE" au monde, à Bucarest, sur le campus de l’université.

LA MAISON DE LA FRANCOPHONIE de POLITEHNICA de Bucarest, sera l’endroit où les francophones du monde entier pourront se rencontrer, pour diffuser la culture scientifique francophone et développer la mobilitéétudiante francophone en Europe Centrale.

Et aujourd’hui, alors que nous célébrons le Jour de la Paix, à l’initiative de l’ONU, LA MAISON DE FRANCOPHONIE de Bucarest, dans une université, démontrera une fois de plus que l’éducation et les universités sont des contributeurs primordiaux à la construction d’un monde inclusif, de la paix et d’un dialogue pacifique entre les civilisations. Il s’agit d’un projet important par lequel l’UniversitéPOLITEHNICA de Bucarest et de Roumanie exprime son ferme engagement à poursuivre, à un autre niveau, le développement de la francophonie mondiale.