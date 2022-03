OUG-ul care ar fi rezolvat problema contestaţiilor din infrastructură, LOVIT de birocraţie. Răzvan Cuc: Trebuia să intru şi în CSAT. Eu am cerut cât mai puţini avizatori

"Aţi fost mai bun ca ministru în al doilea mandat", a punctat Bogdan Chirieac în direct la DC NEWS TV.

"Categoric. Am picat pradă promisiunilor constructorilor neserioşi, pentru că nu îi ştiam foarte bine. Şi companiile ştiu că nu mai poţi veni cu aceeaşi placă la un ministru care revine pe funcţie. Dl Grindeanu are un avantaj foarte mare, în sensul că are forţă foarte mare din punct de vedere politic, deci nu va avea probleme să treacă proiecte de acte normative care vin să grăbească sau să ajute la implementarea proiectelor. Cred că ăsta e un plus pentru ministerul Transporturilor", a replicat Răzvan Cuc.

Instanţele specializate, ideea lui Grindeanu dezbătută de Răzvan Cuc

"Dl Grindeanu avea o idee bună, să îmbrăţişăm modelul polonez în privinţa instanţelor specializate", a mai spus analistul politic.

"Astea sunt lucruri care, dacă se vor implementa, într-adevăr vor fi foarte benefice pentru infrastructura din România. În 2017, eu am emis un ordin de ministru, ordinul 600, prin care veneam să întăresc poziţia statului român în derularea contractelor cu firmele care construiesc. De ce? Am constatat că multe firme care activau în domeniul autostrăzilor, în loc să se preocupe de construcţia propriu zisă a autostrăzilor, se preocupau de găsirea elementelor care ar fi stagnat lucrurile, să dea în judecată statul la Curtea de la Paris, unde România pierde pe bandă rulantă, pentru lucruri pentru care nu eram responsabili neapărat noi ca Minister.

Aici sunt două teze. E o problemă în care te prezinţi la un proces la nivelul Curţii de Arbitraj de la Paris, pentru că acolo trebuie să vii cu avocaţi de top. La noi inclusiv reprezentarea era o problemă. Pentru angajarea unei case de avocatură, ordonatorul de credite trebuia să semneze, apoi exista riscul să fii întrebat de ce ai ales casa de avocatură şi nu ai mers cu juriştii, etc.

Cea de-a doua teză este că, după aceste procese, statul trebuia să dea şi cheltuieli suplimentare constructorilor. Eu am dat acest ordin prin care am interzis multe dintre deficienţele din contractele din România. Se merge pe un contract Fidic, am modificat clauzele contractului. Ordinul a fost în vigoare, după plecarea mea din 2017 a fost contestat, s-a câştigat procesul în instanţă, dar apoi ordinul a fost anulat de HG1/2018", a declarat Răzvan Cuc.

OUG-ul propus în 2019, făcut imposibil

"În 2019, mi-am dat seama că mai aveam o problemă, cea legată de licitaţii de contestaţie. Ce am găsit? Proiectele pe care le lansasem în 2017, exemplu Piteşti Sibiu, loturile 1 şi 5, nu erau semnate nici în 2019. Nu e în regulă asta. 2017 a fost un an când s-au lansat multe proiecte. De ce se contestă între ei? Nu le putem interzice acest drept firmelor, dar trebuie să aplicăm alte mecanisme atunci. Ori o instanţă, ori un termen de 30 de zile în care dacă nu se soluţionează contestaţia mergem la instanţă.

Am făcut un proiect de modificare a legii achiziţiilor pe care l-am prezentat în Parlament. Procesul a fost greoi în momentul acela, partidul nostru a trecut prin multe probleme, iar asta a zdruncinat şi majoritatea de la acel moment. Am încercat să dau OUG. Am vorbit la vremea aceea cu dna fost prim-ministru Dăncilă, cu dl Tudorel Toader de la Justiţie, le-am prezentat ordonanţa, am căzut de acord. Am cerut să fie cât mai puţini avizatori pe OUG atunci, dar mi-a venit de la MJ o listă cu vreo 30 de avizatori. Trebuia să intru şi în CSAT cu ea. Eu voiam o OUG care să vizeze doar proiectele de infrastructură. E greu pentru un ministru să vină mereu să se justifice că e contestată. Poate să fie cel mai cel ministru, asta e realitatea. Oamenii se satură. Singura soluţie era modificarea legislaţiei. Văd că iar s-a urnit această idee, extraordinar de bună mai ales că avem PNRR-ul, cu termen limitat", a mai explicat ministrul.

Mai multe în VIDEO:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News