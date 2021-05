Oros, dat dispărut la Bruxelles. Carmen Avram: Ia-l de unde nu-i. Dă din nou cu oiștea-n gard

"Ministrul teoretic al Agriculturii dă din nou cu oiștea-n gard. Iar a lipsit de la o ședință mega importantă pentru România: prima reuniune a Consiliului de Miniștri pentru negocierile finale pe Politica Agricolă Comună. După ce se pozase în avion, lăudându-se că vine la Bruxelles fix pentru asta, ieri dimineață ia-l de unde nu-i. Recent, domnul a lipsit și de la o întâlnire pe tema PNRR, unde trebuia să ceară bani pentru irigații, enervând la culme Comisia Europeană.

Oare câtă rușine mai trebuie să suporte România, până când PNL-ul de „la guvernare” decide să-l schimbe?", a scris europarlamentarul Carmen Avram pe Facebook.

Ce a anunţat Adrian Oros, ieri, din avion

"Spre Bruxelles, Consiliul Agri Fish 26-28 mai 2021. Negocieri privind Politica Agricolă Comună 2021-2027. Vor fi abordate aspecte ale Pactului Verde European 'Green Deal', ale strategiilor Farm to Fork(F2F) și Biodiversitate", a scris Adrian Oros pe Facebook, punând şi o poză cu el, regulamentar, cu masca, în avion.

Ce a făcut Oros în avion neştiind că e fotografiat

Adrian Oros a mers la Bruxelles la Consiliul Agri Fish 26-28 mai 2021. Vrând să ”dea un semnal”, ministrul Agriculturii s-a pozat regulamentar, cu masca de protecție în avion, iar imaginea a postat-o pe Facebook.

Doar că realitatea bate Facebook-ul, motiv pentru care, dacă la selfie a stat cu masca, după aceea, și-a dat-o jos fără probleme, după cum se vede într-o imagine publicată de DC News.

Ce a declarat Adrian Oros despre vaccinare

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a vizitat, sâmbătă, Centrul de vaccinare din localitatea Floreşti, ocazie cu care a declarat că el a făcut o formă destul de gravă a bolii COVID-19, după care s-a vaccinat, împreună cu toată familia.



"Nu am mai fost până acum în acest centru de vaccinare, dar am mai fost în alte centre, şi atunci când eu m-am vaccinat. Mă bucur că floreştenii şi clujenii înţeleg cât de importantă este vaccinarea, practic, este singura soluţie realistă ca să ne reîntoarcem la viaţa pe care am avut-o înainte. Cel puţin pentru mine, personal, vaccinarea a reprezentat posibilitatea să-mi pot îmbrăţişa nepotul şi familia fără nicio problemă, posibilitatea să mă reîntâlnesc cu prietenii şi posibilitatea să mă reîntorc în mijlocul studenţilor mei. Cred că asta ne dorim cu toţii, să facem fiecare ce făceam înainte de a apărea această boală şi să ne reîntoarcem la viaţa dinainte", a afirmat Adrian Oros.