Ce face Adrian Oros, ministrul Agriculturii, atunci când crede că nu este pozat. Facebook versus viața reală / foto

Adrian Oros a mers la Bruxelles la Consiliul Agri Fish 26-28 mai 2021. Vrând să ”dea un semnal”, ministrul Agriculturii s-a pozat regulamentar, cu masca de protecție în avion, iar imaginea a postat-o pe Facebook.

Doar că realitatea bate Facebook-ul, motiv pentru care, dacă la selfie a stat cu masca, după aceea, și-a dat-o jos fără probleme.

Imaginea postată de Adrian Oros în avion:

Imaginea surprinsă de un călător din același avion:

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a vizitat, sâmbătă, Centrul de vaccinare din localitatea Floreşti, ocazie cu care a declarat că el a făcut o formă destul de gravă a bolii COVID-19, după care s-a vaccinat, împreună cu toată familia.



"Nu am mai fost până acum în acest centru de vaccinare, dar am mai fost în alte centre, şi atunci când eu m-am vaccinat. Mă bucur că floreştenii şi clujenii înţeleg cât de importantă este vaccinarea, practic, este singura soluţie realistă ca să ne reîntoarcem la viaţa pe care am avut-o înainte. Cel puţin pentru mine, personal, vaccinarea a reprezentat posibilitatea să-mi pot îmbrăţişa nepotul şi familia fără nicio problemă, posibilitatea să mă reîntâlnesc cu prietenii şi posibilitatea să mă reîntorc în mijlocul studenţilor mei. Cred că asta ne dorim cu toţii, să facem fiecare ce făceam înainte de a apărea această boală şi să ne reîntoarcem la viaţa dinainte", a afirmat Adrian Oros.

El a menţionat că în luna decembrie 2020 s-a îmbolnăvit de COVID-19

"Medicii care lucrează acum aici sunt mulţumiţi de modul cum decurg lucrurile şi asta nu face decât să mă bucure, ca floreştean şi clujean. (...) Eu m-am vaccinat în luna ianuarie, în luna decembrie am făcut boala, am trecut prin această boală, a fost o formă, chiar dacă nu spitalizabilă, dar destul gravă, zic eu, cel puţin aşa am simţit-o, şi atunci când am avut ocazia m-am vaccinat şi eu, şi toată familia", a spus Adrian Oros, ministrul Agriculturii.

