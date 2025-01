Deși formularea este evident ironică, poziția subliniază relațiile din ce în ce mai tensionate dintre cele două țări vecine.

Declarația Ucrainei, postată și pe platforma X (fosta Twitter), a fost un răspuns la acuzațiile recente ale guvernului ungar legate de decizia Kievului de a nu prelungi acordul de tranzit al gazelor cu Rusia, începând din 2025. Potrivit Ucrainei, „ar fi gata să ocupe orice loc vacant în UE și NATO dacă Ungaria alege să îl elibereze” în favoarea apartenenței la alianțe pro-ruse, cum ar fi Comunitatea Statelor Independente (CSI) sau Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC).

Aceste blocuri politice sunt strâns legate de influența Rusiei, iar menționarea lor în declarația Ucrainei adâncește ironia și criticile la adresa poziției Ungariei față de războiul din Ucraina.

Latest manipulative statements from the leadership of Hungary regarding Ukraine's decision not to extend the transit agreement with the aggressor state, Russia allegedly having a negative impact on consumer prices, are part of a politically motivated information campaign pic.twitter.com/I6i76ezqsU