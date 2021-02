Orban, către PSD: Trebuie să înțeleagă

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a declarat miercuri la Parlament că obiectivul liberalilor este ca bugetul pe acest an să fie votat marţea viitoare şi a transmis PSD că "trebuie să înţeleagă că e în Opoziţie", referindu-se la pregătirile social-democraţilor de a prelungi dezbaterile asupra legii bugetului, scrie Agerpres.



"Trebuie să înţeleagă că sunt în Opoziţie şi noi nu tratăm Opoziţia aşa cum a tratat PSD Opoziţia atunci când noi eram în Opoziţie. Pe de altă parte, acest buget a fost construit cu foarte multe negocieri, negocieri la nivel european. V-am explicat că România este intrată într-o procedură de deficit excesiv, în care trebuie să ţinem cont de toate angajamentele pe care le avem la nivel european şi este nevoie de cumpătare, prudenţă, foarte multă atenţie privitor la oricare creştere de cheltuieli, cu atât mai mult cu cât, repet, Guvernul nostru - PNL, USR PLUS, UDMR - a avut un angajament pe care îl respectă în această lege a bugetului de stat de a nu creşte impozitele, taxele, contribuţiile. Pentru că este necesar să menţinem această fiscalitate stimulativă pentru a încuraja dezvoltarea, investiţiile, pentru a lăsa cât mai mulţi bani către investitori, companii şi cetăţeni care să circule cât mai mult în economie", a afirmat Orban.

Majorare alocații copii





El a fost întrebat şi despre amendamentul depus de parlamentarii PSD la proiectul legii bugetului de stat pe acest an prin care se solicită majorarea alocaţiilor pentru copii.



"Din 2005 până astăzi, dublarea alocaţiilor sau creşterea alocaţiilor a fost decisă în special de PNL şi două creşteri ale alocaţiilor pentru copiii au fost impuse de PNL din Opoziţie. Am spus că există un angajament al nostru de a dubla alocaţia conform legii adoptate în 2019, etapizat, şi de altfel au mai crescut anul acesta cu încă 20%, cu o cincime din creşterea care fusese prevăzută la data de 1 ianuarie. Acestea sunt resursele de care dispunem. Noi trebuie să alcătuim un buget care, uşor-uşor, să revină spre echilibru, să reducem gradual deficitul bugetar, astfel încât într-un termen rezonabil stabilit în negociere cu Comisia Europeană să revenim la un deficit de sub 3% din PIB şi în toate deciziile pe care le luăm privitor la cheltuieli trebuie să ţinem cont de acest obiectiv", a răspuns Orban.

Când ar putea crește veniturile populației





Liderul PNL a precizat că numai dacă există "o creştere economică solidă, sustenabilă, bazată pe motoare de creştere sănătoasă, poţi să îţi permiţi ulterior să creşti veniturile populaţiei, indiferent că este vorba de pensii, salarii, alocaţii sau de alte categorii de venituri.



Marţi, senatorul PSD Gabriela Firea a anunţat că parlamentarii social-democraţi au depus un amendament la proiectul legii bugetului de stat pe acest an prin care solicită majorarea alocaţiilor pentru copii. Amendamentul PSD prevede creşterea alocaţiilor astfel: pentru copiii de la 2 ani până la majorat - de la 214 lei la 300 de lei, iar pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 2 ani, inclusiv pentru copiii cu dizabilităţi, de la 427 de lei la 600 de lei.