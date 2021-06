Orban îi atrage atenția lui Cîțu că problemele sunt în Guvern, nu în Parlament: Eu nu sunt comentator al spuselor lui

Gestul lui Stelian Ion

”Nu știu despre ce lentoare e vorba.” Vă dați seama că-n Parlament, pentru a trece orice proiect de lege, trebuie să existe o înțelegere în coaliție, pentru că altfel nu se poate realiza majoritatea. Vă dau doar un exemplu, pe legea SIIJ, unde lucrurile s-au întâmplat în felul următor: noi am convenit în coaliție o formă, pe care am și susținut-o, am adoptat-o la Camera Deputaților cu 170 de voturi, nu foarte simplu, destul de greu, după care ministrul Justiției, fără să ne comunice, a sesizat Comisia de la Veneția. Nu poate nimeni să ne spună că noi întârziem adoptarea legii SIIJ atât timp cât decizia la nivelul coaliției a fost, după acest demers de sesizare a Comisiei de la Veneția, s-a așteptat punctul de vedere, care am înțeles că va fi adoptat în plenul Comisiei de la Veneția, în jurul datei de 3 iulie.”

”Au fost factori care n-au ținut de Parlament, ci de puterea executivă”

El a completat că ”imediat ce vine punctul de vedere al Comisiei de la Veneția, noi o să întrunim conducerea coaliției pentru a stabili forma de desființare a Secției Speciale, pe care o vom susține și vom convoca o sesiune extraordinară la Senat pentru a putea adopta acea formă. Nu noi am tergiversat procesul de adoptare dacă noi, la nivelul coaliției, ajunsesem la o înțelegere pe care am și trecut-o prin Camera Deputaților. Au fost factori care n-au ținut de Parlament, ci de puterea executivă (n.r. Guvern)”.

Ce s-a întâmplat cu alocațiile

În cazul alocațiilor, Ludovic Orban spune că nu e vorba de lentoare și afirmă: ”Guvernul, când a emis OUG, nu a prevăzut ca următoarea tranșă de creștere să fie de 1 iulie 2022, așa cum a fost discuția în coaliție. La Senat, s-a depus un amendament care să aducă OUG în cadrul deciziei luate în coaliție după care a venit la Camera Deputaților, unde a fost nevoie de mai multe discuții în coaliție pentru că nu a existat un suport suficient de mare, au apărut voci legate de acest subiect și, până la urmă, a trebuit să discutăm în coaliție pentru a ajunge la o formă comună. PSD a atacat la CCR și noi, care am luat decizia în coaliție, am zis că încercăm s-o aducem la Cameră până-n 1 iulie și, dacă nu este posibil, se va hotărî prin OUG dată de Guvern”.

Despre reuniunile Biroului Executiv, despre care Florin Cîțu ar fi afirmat că se desfășoară ciudat, Ludovic Orban a spus că ”nu comentez, nu sunt comentator al spuselor colegului meu”.

Florin Cîțu și reforma prin OUG

”De-acum încolo va trebui să facem reformă prin ordonanţe. Am vrut să o facem prin Parlament, dar nu voi aștepta după Parlament să se hotărască. Nu putem să spunem că facem reformă, iar în Parlament să descoperim alte valori. Guvernul își face treaba, în Parlament trebuie să găsim soluții, să vedem ce se întâmplă acolo” a declarat, printre altele, premierul Florin Cîțu, marți seară.