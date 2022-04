Obiceiurile alimentare care te constipă. Cum să te ferești de ele

Constipația apare atunci când fluxul e prea încet prin tractul digestiv, ceea ce poate fi cauzat de o serie de factori legați de obiceiurile alimentare.

Continuați să citiți pentru a afla mai multe despre obiceiurile alimentare și despre alimentele care vă pot provoca constipație.

Dacă te simți constipat, unul dintre primele lucruri la care poți reflecta este „obțin suficiente fibre în dieta mea?”

„Fibrele se găsesc în fructe, legume, cereale integrale, nuci, semințe, fasole, leguminoase și linte”, spune Amy Goodson, autoarea cărții The Sports Nutrition Playbook și membru al consiliului nostru de experți medicali.

„Fibrele nu digeră, ci funcționează ca un agent de volum pentru a ajuta la „împinge fluxul prin intestin, ceea ce ajută la mișcările intestinale regulate. Din acest motiv, neconsumarea de fibre suficiente poate duce la constipație. Scopul este să mănânci 25 de 38 de grame de fibre pe zi, dar pe măsură ce creșteți aportul de fibre, trebuie să creșteți și aportul de apă.”

Nu bei suficientă apă

Pe lângă faptul că obțineți o mulțime de fibre, asigurați-vă că beți multă apă pe parcursul zilei va fi, de asemenea, crucial pentru menținerea digestiei regulate.

„Este necesar să bei apă adecvată pentru a ajuta scaunele să rămână moi. Dacă ești deshidratat, acest lucru poate amplifica constipația”, spune Goodson. „Cheia este să bei lichide în mod regulat.”

Îți cureți fructele

Acesta ar putea fi o surpriză pentru unii oameni, dar mulți dintre nutrienții găsiți în fructe sunt localizați în coajă!

„Da, fructele sunt un plus pozitiv pentru dieta ta, indiferent dacă le cureți sau nu”, spune expertul consiliu medical Lauren Manaker, autoarea cărții The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility. „Dar pentru multe fructe, fibrele se găsesc în coajă. Și, deoarece fibrele pot ajuta la prevenirea constipației, păstrarea cojii pe pere, mere și piersici vă poate ajuta să rămâneți în formă bună”.

