Obiceiul comun al oamenilor fericiți începe în propria casă. Ce trebuie să faci

O casă curată și ordonată este esențială în multe privințe, una dintre ele fiind capacitatea de a găsi ceea ce căutăm fără să ne pierdem răbdarea. De asemenea, sănătatea noastră va avea de câștigat, deoarece ne ajută să eliminăm elementele nocive din mediu.

Cu toate acestea, ceea ce nu luăm întotdeauna în considerare este impactul pe care un cămin ordonat îl poate avea asupra sănătății noastre mintale și cum poate aceasta să beneficieze de un obicei atât de comun precum menținerea casei bine organizate. Ordinea din jurul nostru permite îmbunătățirea stării de spirit și reducerea nivelurilor de stres.

Ordinea și sănătatea mintală: Cum sunt legate

O casă curată poate favoriza starea noastră de spirit și ne poate ajuta să fim mai fericiți. Desigur, acest lucru este valabil atâta timp cât curățenia nu devine o obsesie sau nu ne creează o problemă suplimentară care, în loc să ne ajute să reducem stresul din viața noastră, îl amplifică. Nu puține sunt studiile care asociază mediile dezordonate cu o creștere a riscului de a dezvolta tulburări ale stării de spirit, obiceiuri alimentare proaste sau probleme de memorie. De asemenea, s-a studiat relația dintre cortizol, hormonul stresului, și viața într-un spațiu dezordonat.

Un studiu publicat în Journal of Environmental Psychology stabilește că „dezordinea poate diminua senzația de bine, fericirea și siguranța pe care o persoană le obține din a fi în propriile sale spații personale”, explică Catherine Roster, coautoare a studiului și profesoară la Anderson School of Management din cadrul Universității din New Mexico.

Casa noastră este refugiul nostru, locul unde ne simțim în siguranță, de aceea este important să ne aducă fericire și ordine în gânduri. Uneori simțim nevoia ca mediul nostru să fie ordonat pentru a ne ajuta să ne organizăm mai bine mintea. Există o relație strânsă între ordinea interioară și ordinea exterioară, una putând fi reflectarea celeilalte și, ocupându-ne de una, o putem modifica pe cealaltă. Adesea, un spațiu ordonat este reflectarea unei stări emoționale bune, iar o casă dezordonată poate reflecta emoții precum tristețe și angoasă.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @lookstudio

Sfaturi pentru a avea o casă ordonată

Menținerea casei curate și ordonate cu un efort minim este un vis pentru multe persoane, deoarece nu este întotdeauna simplu din cauza lipsei de timp sau a altor motive, cum ar fi conviețuirea cu copii, caz în care ordinea devine aproape imposibilă. Cu toate acestea, există câteva trucuri care pot fi urmate pentru a preveni ca haosul să domine zilnic locuința noastră, deși din când în când va fi necesară și o curățenie profundă.

Un truc bun pentru a începe ziua cu puțină ordine este să faci patul. După ce aerisești camera câteva minute, fă patul înainte de a pleca de acasă dimineața, un gest mic care face ca întreaga cameră să pară mai ordonată. Încearcă să nu acumulezi murdărie, de exemplu, spălând vasele după fiecare masă sau punându-le în mașina de spălat vase. Nu acumula lucruri pe blatul de bucătărie sau în chiuvetă, dar nici pe celelalte suprafețe din casă.

Nimic nu te scutește de necesitatea de a curăța baia frecvent, dar pentru a arăta mereu curată, șterge-o după ce te duci, evitând astfel depunerile de calcar pe paravanul de duș sau pe robinete. Când te apuci de strâns și curățat casa, începe cu ceea ce îți va lua cel mai mult timp sau cu ceea ce îți place cel mai puțin, astfel vei scăpa mai întâi de ceea ce este mai greu. Nu lăsa murdăria să se adune, mătură, spală sau aspiră podelele înainte să treacă prea mult timp și, când ștergi praful, începe de sus în jos, pentru ca praful să nu murdărească ceea ce tocmai ai curățat.

Strânge hainele imediat, nu le lăsa să se adune după ce le-ai spălat, elimină tot ceea ce nu îți trebuie și consideri a fi obiecte inutile, nu păstra ceea ce nu dorești să ai. Înainte de culcare, strânge tot ce rămâne împrăștiat, cum ar fi pernele de pe canapea sau un pahar de apă uitat, astfel te vei trezi într-o casă ordonată, ceea ce îți permite să începi ziua cu dreptul, potrivit 20minutos.es.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News