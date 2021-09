O scriitoare woke cere înlocuirea termenului „virginitate“ cu „debut sexual“

Termenul „virginitate” a intrat în vizorul activiștilor woke, care doresc ca prima experiență sexuală să se numească „debut”. După cum precizează BBC, feministele doresc de mult timp înlocuirea termenului, care de regulă definește sexualitatea femeilor drept un suvenir care poate fi „luat” sau „pierdut”.

„Încă ne folosim de un cuvânt învechit care cuprinde ceea ce ar trebui să fie de cât mai lungă durată”, spune criticul Nicolle Hodges, care crede că este „o idee limitată”.

„Nu este vorba doar despre a înlocui virginitatea cu un termen nou, ci vrem să arătăm că este un concept care nu există, deoarece călătoria sexuală nu se termină niciodată”, adaugă ea.

Time to rebrand virginity to sexual debut so girls don’t begin their journey at a deficit, feeling like they have lost or given something up. We have few modern rites of passage, and the fact that this transition/discovery is shrouded in shame has to change. It is a celebration! pic.twitter.com/6FvXTvCmla