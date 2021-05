O să ai fată sau băiat? Medicul Vasi Rădulescu, rezultatele unui studiu important

Lucrarea lui Corry Gellatly, cercetător la universitate, a arătat că bărbații moștenesc tendința de a avea mai mulți fii sau fiice de la părinți. Aceasta înseamnă că un bărbat cu mulți frați are mai multe șanse să aibă fii, în timp ce un bărbat cu multe surori are mai multe șanse să aibă fiice. La femei însă, nu poți prevedea acest lucru, spune medicul Vasi Rădulescu.

Cercetarea a implicat un studiu pe 927 de arbori genealogici care conțin informații despre 556.387 de persoane din America de Nord și Europa, care datează din 1600.

Bărbații determină sexul unui bebeluș în funcție materialul genetic- este vorba despre cromozomul X sau Y. Un cromozom X se combină cu cromozomul mamei pentru a crea o fetiță (XX), iar un cromozom Y se va combina cu cel al mamei pentru a crea un băiat (XY). Studiul Universității din Newcastle sugerează că o genă încă nedescoperită controlează dacă materialul genetic al unui bărbat conține mai mulți cromozomi Y sau mai mulți X, ceea ce generează sexul copiilor săi.

Fii sau fiice?

„O genă constă din două părți, cunoscute sub numele de alele, una moștenită de la fiecare părinte. În lucrarea sa, domnul Gellatly demonstrează că este probabil ca bărbații să poarte două tipuri diferite de alele, ceea ce duce la trei combinații posibile într-o genă, care controlează raportul dintre X și Y;

Bărbații cu prima combinație, cunoscută sub numele de mm, produc mai mult cromozomi Y și au mai mulți fii. Al doilea, cunoscut sub numele de mf, produce un număr aproximativ egal de cromozomi X și Y și are un număr aproximativ egal de fii și fiice. Al treilea, cunoscut sub numele de ff, produce mai mult tipul X și are mai multe fiice.

În multe dintre țările care au luptat în războaiele mondiale, a existat o creștere bruscă a numărului de băieți născuți după aceea. În anul după încheierea Primului Război Mondial, s-au născut 102 băieți la 100 de fete din Marea Britanie, comparativ cu anul înainte de începerea războiului. Gena, pe care domnul Gellatly a descris-o în cercetările sale, ar putea explica de ce s-a întâmplat acest lucru.

Întrucât șansele erau în favoarea bărbaților cu mai mulți fii să aibă cel puțin un fiu întors din război, acei fii aveau mai multe șanse să creeze ei înșiși băieți, deoarece au moștenit această tendință de la părinții lor. În schimb, bărbații cu mai multe fiice ar fi putut să-și piardă singurii fii în război.

În Marea Britanie și SUA există în prezent aproximativ 105 bărbați născuți pentru fiecare 100 de femei”, a scris Vasi Rădulescu pe drvasiradulescu.ro.