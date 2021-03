O profesoară din Rusia a răpit un nou-născut din maternitate și l-a făcut pe soț să creadă că e al lui

Elena Linnik, o profesoară în vârstă de 40 de ani din Rusia, a fost surprinsă de o cameră de supraveghere când mergea grăbită cu un bebeluș ascuns într-o sacoșă de plastic, după ce a escaladat geamul unei maternități și a răpit un nou-născut.

Femeia a fost prinsă de polițiști după 12 ore, iar bebelușul s-a întors în brațele mamei.

Ea i-ar fi păcălit pe toți că este gravidă, deși pierduse o sarcină. S-a recăsătorit recent cu un bărbat mai tânăr și a căutat modalități prin care să facă rost de un bebeluș pentru a-l bucura.

Soțul Elenei Linnik a declarat că „atunci când mi-a spus că este însărcinată, am vrut să plâng și să râd, am fost atât de fericit. Avea să aibă un băiat”. Femeia i-a tot arătat în ultima perioadă ecografii făcute bebelușului și era convins că vor deveni părinți, scrie The Sun.

L-a și anunțat că merge să nască, dar el nu avea să fie prezent la spital din cauza restricțiilor impuse.

În cele din urmă, femeia a recunoscut polițiștilor că a făcut totul pentru a-și face soțul fericit.

Dacă va fi găsită vinovată pentru răpire, Elena Linnik riscă până la 12 ani de închisoare.