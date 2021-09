O pasăre dintr-o grădină zoo a învățat să imite la perfecție țipetele unui bebeluș / VIDEO VIRAL

Unele păsări sunt cunoscute pentru frumusețea cântecului lor, însă pasărea cu cel mai complex cântec din lume poate lua prin surprindere pe oricine.

Superbele păsări liră (Menura novaehollandiae) din Australia imită sunetele din mediul său înconjurător cu o acuratețe uimitoare, astfel putându-se lăuda cu un repertoriu spectaculos. Cântecul păsării liră, potrivit celebrului naturalist Sir David Attenborough, este „cel mai elaborat, mai complex și mai frumos” dintre toate cântecele păsărilor.

Totuși, asta nu ar putea fi spus și despre o pasăre liră de la grădina zoologică Taronga din Sydney, Australia. Aici, o superbă pasăre liră în vârstă de șapte ani numită Echo a învățat cum să imite la perfecțiune țipetele aproape insuportabile ale unui bebeluș care plânge.

Bet you weren't expecting this wake-up call! You're not hearing things, our resident lyrebird Echo has the AMAZING ability to replicate a variety of calls - including a baby's cry!



