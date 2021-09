O pălărie purtată de Napoleon care are pe ea ADN-ul împăratului a fost scoasă la licitație

O pălărie purtată de Napoleon Bonaparte și care are inclusiv urme de ADN ale împăratului francez va fi scoasă la licitație în Hong Kong, relatează Reuters.

Pălăria bicorn, cunoscută pentru forma specifică a fost expusă în Hong Kong și va fi mutată la Paris și apoi la Londra. În 27 octombrie urmează să înceapă licitația, scrie digi24.ro. Inițial, ea a fost cumpărată de actualul proprietar de la o casă de licitații mică din Germania. El nu știa că ea a aparținut lui Napoleon - „A fost pur întâmplător”.

Cumpărătorul și-a dat seama că pălăria ar fi putut să aparțină lui Napoleon când a descoperit inscripții și alte caracteristici, iar o investigație a dezvăluit că dimensiunile ei se potriveau perfect cu cele ale altor pălării purtate de Napoleon.

Fire de păr ale lui Napoleon

Pălăria a fost testat apoi prin mai mult metode, inclusiv cu un test ADN.

„Patru fire de păr au fost descoperite la o examinare mai apropiată. Două dintre aceste fire au fost testate ADN, iar testul a confirmat markerul genetic al lui Napoleon”.

Prețul estimat al pălărie variază între aproximativ 116.000 de euro și aproximativ 175.000 euro. Alte pălării napoleoniene, au fost vândute chiar și pentru sume de 2,5 milioane de dolari.

Anterior, o altă pălărie despre care se crede că a aparținut împăratului francez a fost scoasă la licitație de Sotheby's, scrie Publika.

