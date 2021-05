Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a făcut primele declarații după ce o mașină a fost aruncată în aer, sâmbătă, în Arad.

Cum au decurs prodcedurile

„În primul rând, vă rog să îmi permiteți să transmit condoleanțe familiei persoanei ucise în tragedia de la Arad. Așa cum bine știți, Parchetul General a preluat această anchetă și, în acest sens, nu o să pot să vă ofer detalii legate de anchetă.

Însă, câteva elemente care țin de cronologia acțiunilor, structurilor Ministerului Afacerilor Interne vi le pot pune la dispoziție”, a transmis Lucian Bode, luni dimineața.

Cei mai buni specialiști, trimiși la fața locului

„Așadar, în legătură cu această tragedie am fost informat sâmbătă dimineața, imediat după ce s-a produs, imediat după ora 07:00 dimineața. Și, împreună cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne, am decis să trimitem la Arad cei mai bun specialiști din Poliția Română. Am luat legătura cu structurile partenere, aici mă refer la Serviciul Român de Informații, Ministerul Apărării, Parchetul General care de îndată a preluat acesta caz și împreună am gestionat sâmbătă și duminică cercetările la fața locului astfel încât cei mai buni specialiști pe care îi are Poliția Română să reușească într-un timp cât mai scurt posibil să identifice o pistă pentru ca autorul sau autorii să fie prinși și aduși în fața legii”, a mai transmis ministrul de Interne.

Mai multe ipoteze de lucru, luate în calcul

„Vreau să vă spun că ieri s-au finalizat cercetările la fața locului, în sensul în care epava autoturismului a fost ridicată și depozitată într-un loc unde se continuă cercetările. Dar, la fața locului am finalizat cercetările. Ele vor continua și despre alte aspecte, dar despre epavă acesta s-au terminat ieri.

De asemenea, luăm în calcul mai multe ipoteze de lucru. În acest sens, am audiat martori, membri ai familiei, angajați ai societății comerciale, prieteni, apropiați. Vizualizăm imaginile de la fața locului, de pe traseul pe care l-a parcurs victima în dimineața zilei de sâmbătă și nu numai”, a continuat Bode.

România este o țară sigură, spune Bode

„Aș vrea să mai spun un lucru. În istoria postdecembristă a României au mai fost tentative de omor în acest mod de operare”, a mai ținut să spună ministrul. Însă, niciuna nu s-a soldat cu victime, așa că țara noastră poate fi numită una sigură, a adăugat el.

