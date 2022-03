O fetiță de un an și jumătate a fost ucisă de câinele adoptat de familie

O fetiță de 17 luni a murit după ce a fost atacată de câinele adoptat de familie. Bella-Rae Birch a murit în spital după atacul câinelui de la reședința din St Helens, în jurul orei 15:50, luni, a declarat poliția din Merseyside, conform BBC.

Ofițerii au spus că familia este „absolut devastată”, în urmă cu doar o săptămână aducând câinele în casă. Vor fi efectuate teste pentru a vedea dacă este o rasă ilegală. Poliția a spus că va încerca, de asemenea, să-i identifice foștii proprietari în cadrul anchetei.

Câinele fusese adoptat de curând de familia fetiței

Superintendentul Steve Brizell a spus că moartea fetei ”a lăsat o familie și o comunitate îndurerată și într-un șoc complet. Bella-Rae și-a pierdut viața în cele mai inimaginabil de teribile circumstanțe. În acest stadiu înțelegem că patrupedul familiei pe care l-au adoptat cu doar o săptămână mai devreme a atacat-o pe Bella-Rae în casa familiei. Bella-Rae a fost dusă cu ambulanța la spital de către paramedici, dar, în ciuda eforturilor depuse de ofițerii de poliție la fața locului, paramedicii și medicii, din păcate, Bella-Rae a murit din cauza rănilor suferite”.

Atacul a avut loc la casa familiei din Bidston Avenue din zona Blackbrook din St Helens.

Mărturiile vecinilor. Au ajutat la resuscitarea micuței

O vecină, care răspunde la numele de Jordan, a spus că părinții copilului erau „isterici”.

"Ne-am oprit din drumul spre școală și am auzit țipete. Am alergat doar să încerc să ajut și am început manevrele de resuscitare până când paramedicii au preluat controlul. Nu am văzut câinele, mă concentram doar să ajut copilul", a spus aceasta.

Un alt vecin care a ajutat la resuscitarea micuței a spus: „Părinții au iubit-o pe cea mică. Este prea nepotrivit să spun altceva”.

Joanne Matthews a spus că a văzut o ambulanță în afara casei iar apoi au sosit aproximativ 10 vehicule de poliție.

„I-am văzut scoțând câinele afară. Nu am putut spune ce rasă este, dar din spate părea un Staffordshire Bull Terrier sau Pit Bull”, a spus Matthews.

O altă vecină, care nu a vrut să fie numită, a spus că a ajuns acasă când zona era împânzită de poliție.

"Mama era pe peluza din fața casei și plângea. Era isterică! De obicei este foarte liniștit aici și sigur pentru copii, dar când auzi că s-a întâmplat așa ceva, devine atât de tulburător", a spus ea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News