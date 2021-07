O felie din tortul servit la nunta Prințesei Diana, scoasă la licitație după 40 de ani

Felia din tortul de la nunta Prințului Charles cu Prințesa Diana, înfășurată în folie alimentară, este scoasă la licitație pe 11 august. Bucata este încă decorată cu stema în roșu, albastru și auriu, potrivit Mirror.

Unul dintre angajații de la Clarence House a primit felia de tort după ceremonia din 1981, în semn de mulțumire pentru eforturile depuse de personalul palatului. Familia lui Moyra Smith a păstrat-o în folie, într-o cutie veche, până în 2008, când a fost achiziționată de un colecționar. Acum, acesta din urmă vinde felia de tort la casa de licitații Dominic Winter din Cirencester, Gloucestershire.

Prețul va porni de la 500 de lire sterline, dar cumpărătorul este sfătuit de Chris Albury, expert evaluator, să nu consume produsul din motive de sănătate: 'Nu aş recomanda să fie mâncat, dar după 40 de ani e clar că a fost făcut să dureze. Este un suvenir unic care sărbătoreşte nunta regală şi este destinat celor pasionaţi de regalitatea britanică din întreaga lume.'

În total, pentru nunta Prințului Charles cu Prințesa Diana, au fost făcute 23 de torturi, inclusiv o piesă centrală de un metru și jumătate înălțime și peste 100 de kilograme.

Nunta celor doi a fost urmărită la TV de aproximativ 750 de milioane de oameni și s-au organizat petreceri în stradă, în toată Marea Britanie. Prințul Charles și Prințesa Diana s-au separat în 1992 și au divorțat în 1996. Un an mai târziu, Prințesa Diana a murit într-un accident de mașină.

