Nu există soluţii rapide pentru a opri pierderea de gheaţă din Antarctica, spun oamenii de ştiinţă

Banchiza din Antarctica a cunoscut în acest an o scădere record a suprafeţei sale, ca urmare a creşterii temperaturilor pe glob, şi nu există nicio soluţie rapidă pentru a inversarea daunelor produse, au indicat marţi oamenii de ştiinţă într-un nou studiu referitor la impactul schimbărilor climatice asupra continentului, transmite Reuters.



Stratul minim de gheaţă din perioada verii de pe acest continent, care anul trecut a scăzut sub 2 milioane de kilometri pătraţi pentru prima dată de la debutul monitorizărilor satelitare, în 1978, a continuat să se reducă, ajungând la un nou minim în februarie, conform unui studiu publicat în jurnalul ştiinţific Frontiers in Environmental Science.



"Va dura zeci de ani, dacă nu secole, pentru ca aceste lucruri să se refacă. Nu există o soluţie rapidă pentru ca această gheaţă să fie înlocuită", a declarat Anna Hogg de la Universitatea din Leeds, Marea Britanie, care se numără printre autorii studiului.



"Chiar dacă e posibil, cu siguranţă va dura mult timp", a adăugat ea în cadrul unui briefing de presă, scrie Agerpres.

S-a pierdut o suprafaţă de zece ori cât Noua Zeelandă





Suprafaţa minimă a banchizei este în acest an cu 20% mai mică în comparaţie cu media din ultimii 40 de ani, o pierdere de aproape zece ori cât suprafaţa Noii Zeelande, a declarat Tim Naish, directorul Centrului de Cercetare asupra Antarcticii din cadrul Universităţii Victoria din Wellington, care nu a participat la acest studiu.



"În unele cazuri ne apropiem de punctele critice, iar odată cu depăşirea lor se va ajunge la schimbări ireversibile cu unele consecinţe de neoprit pentru generaţiile viitoare", a spus Naish.



Ca urmare a încălzirii globale "alimentate de arderea combustibililor fosili", Antarctica a devenit mai vulnerabilă la evenimente extreme, iar impactul "aproape sigur" se va înrăutăţi, se arată în studiu.



Schimbările climatice "vor duce la creşterea amplorii şi frecvenţei valurilor de căldură, la colapsul calotelor glaciare şi la declinul banchizelor", se precizează în studiul bazat pe dovezi recente în urma cercetărilor ştiinţifice asupra Oceanului Antarctic, a atmosferei, a criosferei şi a biosferei din această regiune.



Impactul exact al schimbărilor climatice asupra Antarcticii şi a oceanului este incert, iar oamenii de ştiinţă fac eforturi pentru a cuantifica impactul încălzirii globale asupra grosimii gheţii din Antarctica.



Însă, conform unor fenomene precum reducerea rapidă a banchizei, este "rezonabil din punct de vedere ştiinţific" să presupunem că evenimentele extreme se vor intensifica pe măsură ce temperaturile globale cresc, a declarat Martin Siegert, glaciolog la Universitatea din Exeter, care se numără de asemenea printre autorii studiului.



Anul trecut, un "râu atmosferic" de origine australiană a adus pe continent un val de căldură şi umezeală subtropicale care a condus la temperaturi fără precedent, de până la 38,5 grade Celsius peste valorile normale - cea mai mare variaţie de temperatură faţă de valorile normale observată vreodată în lume -, notează Reuters.



Siegert a descris această creştere a temperaturilor drept "absolut uimitoare", adăugând că dacă episodul s-ar fi produs în timpul verii în Antarctica, şi nu iarna, ar fi declanşat topirea la suprafaţă a calotei de gheaţă din Antarctica de Est, care până în prezent a fost scutită de topire.



"Antarctica este un mediu fragil, însă evenimentele extreme testează această fragilitate", a spus el. "Ceea ce ne îngrijorează profund este creşterea intensităţii şi frecvenţei evenimentelor extreme şi efectele în cascadă pe care acestea le au asupra altor zone", a adăugat cercetătorul.

