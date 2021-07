Novak Djokovic, pe punctul de a deveni victima unei înscenări. 60.000 de euro oferiți pentru compromiterea sârbului 

Novak Djokovic a depășit recordul lui Roger Federer în privința numărului de săptămâni (310) petrecute ca lider ATP, iar cu această ocazie, sârbul a organizat o petrecere pentru a sărbători împreună cu prietenii și apropiații săi.

”Mi s-a spus să merg cu camera ascunsă și să încerc să-l seduc pe Novak", a declarat super-modelul Natalija Scekic.

“Este adevărat că am fost sunată de cineva pe care-l cunoșteam și pe care-l consideram un om serios. Știam cu ce se ocupă. Când a vrut să ne întâlnim, am crezut că este vorba de afaceri. Dar, în cursul discuției, mi-am dat seama că nu are nicio legătură cu asta.

Mi-a spus să merg cu camera ascunsă și să încerc să-l seduc pe Novak și să filmez. El mi-a spus că totul e aranjat și că voi primi 60 de mii de euro și un voiaj oriunde în lume dacă accept.

Am râs, am crezut că este o glumă, dar el era foarte serios. M-am simțit umilită și jignită. Am vrut să-i torn un pahar în cap, dar eram într-un loc public. Mi-am strâns lucrurile și am plecat.

Sper că nu a găsit pe altcineva care să-i facă asta lui Novak, este un om exemplar, cu familie”, a dezvăluit Natalija Scekic, potrivit Antena 3.

Novak Djokovici este căsătorit și are doi copii cu soția lui, Jelena Djokovic