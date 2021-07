Djokovic, lecţie de maturitate pentru Naomi Osaka. "Fără presiune, nu există sport"

„Presiunea este un privilegiu! Fără presiune nu există sport profesionist. Dacă vrei să fii în vârful sportului, trebuie să începi să înveţi cum să faci faţă presiunii. Şi cum să faci faţă acelor momente de pe teren, dar şi din afara lui, toate aşteptările. Nu pot spune că nu văd sau nu aud tot acest zumzet şi tot zgomotul.

Bineînţeles că este acolo. Dar am învăţat, am dezvoltat mecanismul cum să mă descurc în aşa fel încât să nu mă distragă şi să nu mă uzeze. Simt că am suficientă experienţă pentru a mă învăţa pe mine însumi cum să intru pe teren şi să joc cel mai bun tenis al meu”, a declarat Novak Djokovic, jucător calificat în semifinalele turneului de tenis olimpic, după 6-2, 6-0 cu Kei Nishikori din Japonia, citat de Prosport

Osaka s-a retras de la mai multe turnee din cauza presiunii

Declaraţia lui Djokovic vine după ce Naomi Osaka s-a retras de la mai multe turnee, acuzând presiunea prea mare pusă asupra ei. Primul turneu de la care s-a retras a fost Roland Garros, acolo unde iniţial anunţase că nu va mai face declaraţii pentru presă.

"Nu am vrut să fiu un motiv de distragere a atenție. Sunt de acord că nu a fost chiar momentul perfect să îmi expun punctul de vedere. Și mai important e că nu voi încerca niciodată să trivializez sănătatea mentală sau să nu folosesc termenul în conformitate cu gravitatea problemei.

Adevărul este că am trecut prin lungi perioade de depresie după US Open 2018 și că le-am depășit cu greu. Toată lumea care mă cunoaște știe că sunt o fire introvertită, iar toți colegii de competiție au observat că întotdeauna am căștile pe urechi când sunt la turnee. Asta mă ajută să trec peste anxietate. Chiar dacă presa a fost mereu amabilă cu mine, nu sunt un bun orator. Le-am cerut scuze și în particular organizatorilor de la Roland Garros.

Voi lua o pauză, voi sta o perioadă departe de terenul de tenis. Când va fi timpul potrivit, chiar vreau să mă așez la masa discuțiilor cu șefii circuitului. Putem să găsim modalități în care jucătorii, presa și fanii să se simtă mai bine”, a scris Osaka, pe Instagram.