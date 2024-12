Noutățile Programului Iluminat Public. Adrian Corbu, vicepreședintele AFM: Stâlpi cu panouri fotovoltaice care funcționează până la 5 zile fără lumină solară

Adrian Corbu, vicepreședintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), a vorbit despre noutățile Programului Iluminat Public care s-a derulat în luna noiembrie și care a avut un mare succes.

"Am avut o sesiune în luna noiembrie. Anul acesta am modificat un pic ghidul astfel încât corpurile de iluminat care intră pe piață și se vor monta să fie în ton cu zilele noastre. Am încercat să aducem în ghid ca și tehnologie ceva mai actual. Începând de anul acesta am început să finanțăm și extinderile pentru corpul de iluminat care până acum nu se finanțau în vechile ghiduri. Am introdus și sistemele de corpuri de iluminat cu stâlpi și panouri fotovoltaice pentru zonele în care nu există rețea cu curent electric. Aveam foarte multe solicitări pe tema aceasta. Sunt inclusiv și orașe care nu au la periferie curent tras peste tot, nu doar sate", a declarat Adrian Corbu, vicepreședintele AFM.

Stâlpii vor putea funcționa fără lumină solară până la 5 zile

"E bine vara, luminează stâlpul acela până dimineață aproape", a punctat Bogdan Chirieac.

"Aici va trebui să lumineze mai mult decât atât pentru că le-am pus o condiție minimă în ghid ca acel stâlp să funcționeze fără lumină solară timp de 5 zile. Noi am făcut un studiu înainte să stabilim treaba aceasta și majoritatea au fost 4-5 zile, am avut 4 sau 5 ofertanți cu 9 zile, dar mi s-a părut și mie exagerat de mult, și am avut și care aveau o zi sau două. Raționamentul nostru a fost ca în momentul în care cineva vine și dă o fișă tehnică cu cele 5 zile, eu sunt convins că și după 6 luni, și peste un an, acela va merge cel puțin 2-3 zile fără lumină solară. Sunt obligați să aibă sistem de telegestiune, vor fi controlate toate dintr-un dispecer pe care îl va avea fiecare primărie, probabil vor putea să controleze inclusiv cu telefonul sistemul de iluminat stradal.

Este un program care merge foarte bine, cumva sunt și lucrări foarte ușor de rulat, adică sunt lucrări care merg mai repede, nu sunt ca la eficiența energetică în clădiri publice. Aici o lucrare pentru o comună care are de exemplu sub 5.000 de locuitori și un buget alocat de un milion de lei nu ar trebui să dureze mai mult de 5-7 zile montajul pentru corpurile respective. (...) Fiecare primar care face o extindere, dacă a instalat de exemplu 30 KW de becuri are eligibil în ghidul nostru și 30 KW de panouri fotovoltaice care să-i acopere consumul pentru becurile respective. Adică indiferent dacă merg pe o variantă sau alta noi am încercat să ducem lucrurile în direcția în care să fie un cost cât mai mic sau chiar zero pentru iluminatul public", a mai spus Adrian Corbu, vicepreședintele AFM.

