Noul An vine cu temperaturi de primăvară! Vremea de Revelion

După ninsoare, vine vremea caldă. Bucuria fulgilor de nea se topește sub temperaturi ridicate, care vor ajunge chiar și până la 12 grade, tipic unei zile de primăvară.

Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat, la Antena 3 CNN, că ”Până la finalul anului, vorbim despre valori maxime între 1 și 6 grade Celsius, minime preponderent negative spre -7 grade în depresiuni până la 1 grad în zona litoralului. Putem confirma, din datele avute în acest moment că primele zile din 2025 vin cu vreme frumoasă, cu maxime în sudul țării de 10-12 grade, inclusiv în Capitală”.

Conform aplicațiilor meteo, în noaptea dintre ani, în București, temperaturile nu vor scădea sub 0 grade, ca în prima zi din an temperatura maximă să fie de 8 grade, ca-n zilele următoare să urce spre 10 grade, ulterior, având loc o răcire treptată și fiind anunțate ploi.

