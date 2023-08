Noi reguli pentru elevi din septembrie. Ce se întâmplă cu absențele "nemotivabile"

Noul an şcolar vine cu modificări pentru elevi, dar și pentru profesori. Regulamentul se schimbă şi în zona absenţelor.

Ce înseamnă „absență nemotivabilă”

Sunt situaţii când o absenţă nu poate fi motivată. În unele cazuri, atunci când elevii absentează, profesorii trec în catalog litera „n”, ceea ce înseamnă „absență nemotivabilă”, scrie portalinvatamant.ro.

Potrivit sursei citate, în Statutul Elevului art. 7 actualizat în 2023 se specifică: elevii au dreptul de a le fi consemnată în catalog absența doar în cazul în care nu sunt prezenți la ora de curs și este interzisă consemnarea absenței cs mijloc de coerciție.

Tot în Statutul elevului, actualizat în acest an, scrie în articolul 27, că „pentru toți elevii din învățământul primar, la fiecare 20 de absente nejustificate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu, vă fi scăzut calificativul la purtare, gradual, de la Foarte bine la Bine, Suficient, Insuficient”.

Tot în document se precizează: „Pentru toți elevii din învățământul gimnazial și liceal, la fiecare 20 de absente nejustificate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, vă fi scăzută notă la purtare cu câte un punct”.

În România, legislația privind absențele elevilor este inclusă în noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), valabil de la 1 septembrie 2022.

