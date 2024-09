Ninsorile neobișnuit de abundente în estul Africii de Sud provoacă tragedii și blocaje masive de trafic /foto

Potrivit companiei concesionare a drumului, traficul a fost blocat pe o distanță de aproximativ 30 de kilometri din cauza viscolului și a ninsorilor, care au acoperit șoselele și au făcut imposibilă deplasarea vehiculelor. Mulți călători, inclusiv pasagerii unui microbuz-taxi, au rămas prinși în mașinile lor peste noapte, fără acces la echipamente sau resurse care să îi protejeze de frig.

Femeia decedată, împreună cu alți pasageri ai microbuzului, a rămas blocată în apropierea orașului Mooiplaas, situat la aproximativ 430 de kilometri de Johannesburg. „Au petrecut noaptea în frig extrem, fără pături sau alte măsuri de protecție. Nu erau pregătiți pentru o astfel de situație,” a declarat Roland Robertson, reprezentant al companiei de servicii de urgență Midlands EMS, pentru agenția de știri AFP.

Femeia a suferit de hipotermie severă și a fost transportată la spital sâmbătă dimineața, unde din păcate nu a mai putut fi salvată. Aceasta a fost doar una dintre numeroasele victime ale acestei furtuni de zăpadă fără precedent în regiune.

Operațiunile de salvare a persoanelor rămase blocate au continuat duminică, însă autoritățile s-au confruntat cu dificultăți majore în zona pasului Van Reenen, situat în Munții Drakensberg, la aproximativ 330 de kilometri sud-est de Johannesburg. Potrivit Thaniei Dhoogra, responsabilă de operațiuni în cadrul companiei concesionare a N3, echipele de salvare au întâmpinat un „blocaj impenetrabil” de vehicule abandonate, ceea ce a îngreunat eforturile de a degaja drumurile și de a găsi persoanele încă prinse în furtună.

Deși câteva vehicule au putut fi escortate în afara zonelor afectate, mașinile abandonate și cele rămase în pană au reprezentat un obstacol serios pentru utilajele de deszăpezire. Autoritățile nu au putut preciza câți oameni și câte vehicule sunt încă blocate în trafic, însă situația este descrisă drept critică.

În unele zone, stratul de zăpadă a atins până la doi metri, ceea ce a făcut și mai dificile operațiunile de salvare și degajare a drumurilor. Organizația de siguranță rutieră "Arrive Alive" a publicat pe X sâmbătă imagini cu drumurile acoperite de zăpadă, avertizând despre pericolele extreme ale vremii în regiunile afectate.

Autoritățile sud-africane continuă eforturile de salvare și deszăpezire, în speranța că vor reuși să restabilească circulația și să prevină alte tragedii. Situația meteorologică rămâne incertă, iar autoritățile îi sfătuiesc pe cetățeni să evite deplasările în regiunile afectate de ninsorile extreme.

Public service announcement on heavy snowfall and the disruptions it causes https://t.co/RtiWiJ9rMA#ArriveAlive #HeavySnowfall #RoadSafety @Dotransport pic.twitter.com/iZfssGAGUU