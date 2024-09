Nicușor Dan nu exclude o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale 

Nicușor Dan a spus că va lua o decizie privind o eventuală candidatură la alegerile din 2029 peste doi sau trei ani. Primarul Bucureștiului spune că s-a hotărât și cu cine va vota la actualele alegeri prezidențiale.

"În mare parte, da știu. N-o să vă spun acum. Mă consider un om destul de bine informat ca să am o opinie despre candidați," a spus Nicușor Dan la Digi24.

Nicușor Dan nu crede că va avea probleme cu formarea unei majorități la nivelul Consiliului General al municipiului București, care să-i susțină proiectele.

"Deocamdată nu am răspunsul PNL dacă vor intra în majoritate la Consiliul Local, dar am convingerea că o vor face alături de partidele care m-au susținut," a spus Nicușor Dan.

În ceea ce privește alegerile parlamentare, primarul Bucureștiului deplânge soarta partidelor mici care nu au fost cooptate în alianțe cu partidele mari.

"Eu sper ca partidele de dreapta plus UDMR să poată forma o majoritate. Este un eșec al dreptei că partidele mici nu au fost cooptate în alianțe," a spus Dan.

Despre candidatura la președinție, Nicușor Dan spune că va analiza foarte bine și va lua o decizie spre finalul actualului mandat de primar.

"Eu am candidat la alegerile locale în urmă cu câteva luni. Eram într-un moment în care partidele politice își stabiliseră deja în mare măsură opțiunea pentru prezidențiale și parlamentare. Am spus atunci că mă concentrez pe locale și mai vedem pe viitor. Rămâne să mă gândesc peste doi-trei ani," a spus primarului Bucureștiului.

Nicușor Dan merge la întâlnirea cerută de Marcel Ciolacu

Nicușor Dan spune de asemenea că a primit o invitație de la premierul Marcel Ciolacu pentru a discuta despre problemele de trafic din București. Edilul Bucureștiului spune că va merge la întâlnirea cu premierul, dar că vrea de asemenea să-l invite pe Ciolacu pe un șantier ilegal din București.

"Invitația este pentru marți la ora 14:00. Dacă mai sunt probleme cu inundațiile, putem să o decalăm. El m-a invitat pentru marți la ora 14:00, în esență a spus că putem să optimizăm șantierele care blochează traficul. Eu l-am invitat cu o oră mai devreme la un șantier ilegal. Îl aștept să vină marți la ora 13:00, sau dacă urgențele impun în altă zi. Trebuie să ne uităm în primul rând la sursa reală a traficului și apoi la chestiunile acestea accidentale care sunt șantierele noastre," a mai spus Nicușor Dan.

Reamintim că primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, proaspăt reîntors în Partidul Social Democrat s-a plâns de nenumărate ori că proiectele de pasaje pentru fluidizarea traficului îi sunt mereu blocate de primarul Nicușor Dan. Cei doi au avut permanent contre pe acest subiect.

