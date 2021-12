Nicușor Dan a spus că se vaccinează astăzi sau în weekend

Nicușor Dan a avut vineri o întâlnire, la Palatul Victoria, cu ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, cu ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, dar și cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe tema prețului la gigacalorie.

După această întâlnire, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a fost întrebat de jurnaliști cum a intrat în sediul Guvernului și când se va vaccina împotriva Covid-19.

"Pe baza unui test.", a răspuns Nicușor Dan, întrebat fiind cum a intrat în sediul Guvernului.

Nicușor Dan a spus apoi că se va vaccina împotriva Covid-19 "în cursul acestei săptămâni, azi sau în weekend."

Întrebat ce ser i se va administra, Nicușor Dan a răspuns "nu pot să spun asta, dar în două doze."

"Am trecut prin boală, am avut o imunitate naturală. După asta, am spus că fac niște investigații - pe care le-am făcut - și apoi, că mă vaccinez. Ceea ce voi face.", a adăugat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a trecut prin boală în primăvară

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a avut Covid-19 în primăvară. De altfel, la începutul lunii noiembrie, Nicușor Dan declara că: "Am trecut prin boală. (...) Am spus că mă voi vaccina după ce fac un număr de teste, pe care n-am apucat încă să le fac, pentru că există niște urgențe care sunt mai importante. Mă voi vaccina. Am trecut prin boală, cred că primul test pozitiv a fost în jur de 20 aprilie. Atunci m-am declarat la DSP. Cele șase luni au trecut însă de atunci, nu pot să scot certificatul.", potrivit Digi24.

Pe 26 noiembrie, Nicușor Dan spunea că a făcut acele investigații medicale și se va vaccina în cursul săptămânii 29 noiembrie - 5 decembrie.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a mai afirmat vineri, la ieșirea de la discuția cu premierul Nicolae Ciucă și mai mulți miniștri, că primul subiect abordat a fost modalitatea în care Primăria se poate împrumuta astfel încât să plătească Elcen, și ulterior Elcen-ul să iasă din insolvență și să fie inclus în Termoenergetica, pentru a putea accesa fondurile de modernizare.

"Discuția a fost că bugetul pe 2022 este în lucru și discuția a fost care sunt urgențele până la finalul anului 2021 și care este necesarul începând cu 2022. (...) Sunt optimist că Guvernul va ajuta toate orașele care au sistem centralizat de încălzire, cuantumul nu îl poate estima nimeni, azi, este un subiect care ține de legea bugetului de stat pe 2022.", a precizat primarul Nicușor Dan.

