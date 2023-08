Odată ce a ajuns în funcția de ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan a avut de înfruntat nemulțumirile poștașilor. Acestora nu le conveneau condițiile de lucru, nivelul salariilor. De asemenea, nu erau de acord cu implementarea unei structuri organizatorice în care directorul general interimar, Valentin Ștefan, a numit o serie de cunoștințe din PACT și din PNL Sector 1 București. Această situație a fost percepută ca o acțiune de golire a resurselor Poștei Române.

Au urmat negocieri: Bogdan Ivan a promis o revoluție la Poșta Română

Au urmat negocieri cu reprezentanții sindicatelor, cât și cu cei din conducere. Ministrul Bogdan Ivan promisese că va face curat la Poșta Română. El anticipa o stabilizare a situației, în care prioritățile companiei furnizoare de serviciu poștal universal vor fi plasate în prim-plan.

De altfel, procesul de restructurare inițiat în urmă cu doi ani pare să-și fi încetinit ritmul. În ciuda faptului că această restructurare nu a obținut aprobarea Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România, care a acuzat în mai multe rânduri lipsa totală de transparență din partea conducerii și a inițiat diverse acțiuni legale împotriva lui Valentin Ștefan, se pare că acest proces a intrat într-o fază de stagnare.

Problema este că acum directorul general provizoriu a reluat procesul de concediere și a transmis preavizul către 501 de angajați

Aceștia au fost informați că, începând din luna septembrie, posturile lor vor fi desființate. În Nota de înștiințare se face referire și la procesul de evaluare, deși niciunul dintre angajați nu a primit rezultatele evaluării. Valentin Ștefan recunoaște că nu a obținut aprobarea sindicatului, care acuză conducerea de lipsa de transparență.

În plus, celor cărora le-au fost desființate posturile li se propun posturi agile, care urmează să fie create, dar surse din cadrul companiei afirmă că acestea nu au o corespondență adecvată în Catalogul Ocupațiilor din România (COR).

În continuare, Valentin Ștefan operează în cadrul Poștei Române aproape ca și cum ar conduce propriul său domeniu. Paradoxul este că, în același timp, un furnizor privat de servicii poștale din Ucraina își extinde prezența în România prin deschiderea mai multor filiale. Se pune întrebarea dacă cele două evenimente - gestionarea precară și împărțirea resurselor Poștei Române și intrarea agresivă a operatorului ucrainean pe piața locală - nu au vreo legătură între ele.

Bogdan Ivan oprise concedierile, dar se pare că actualul director a trecut peste capul ministrului

Încă înainte de a-și începe mandatul oficial, Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, a fost informat cu privire la situația din Poșta Română.

„În ziua audierilor, înainte de învestirea noului Guvern, erau proteste în mai multe locuri din țară cu poștașii. Am spus-o și atunci că primul lucru pe care o să-l fac când ajung la minister va fi să vorbesc cu sindicatele - și asta am și făcut în prima zi de mandat. Am primit solicitări din partea sindicatelor, le-am trimis mai departe managementului Poștei Române, i-am chemat la discuții, le-am cerut o situație la zi a modului în care arată astăzi Poșta Română, le-am cerut o clarificare a situației de conflict cu sindicatele. În urma numeroaselor plângeri, am dispus misiunea Corpului de Control la nivelul Poștei Române. Aștept rezultatele ca să văd câte din acele acuzații sunt concrete și se justifică, urmând ca în etapa următoare, în funcție de rezultate, să înaintez informațiile către Guvernul României” a declarat ministrul, recent, la DC News.

Despre lupta pierdută de Poșta Română în fața curierilor privați, Bogdan Ivan consideră că „încă poate să performeze”

Așteaptă auditul Curții de Conturi în acest sens. Ministrul a mai precizat că nu a ajuns la el discuția despre privatizarea Poștei Române. Până în urmă cu o lună, datele financiare arătau că Poșta Română nu este pe pierdere, dar există date paralele, din partea sindicatelor, care ar arăta contrariul, așa explicându-se și controalele ce au loc. În ceea ce privește disponibilizările, sunt suspendate până la rezultatul misiunii Corpului de Control.

„Deciziile care trebuie luate trebuie luate” a punctat Bogdan Ivan, dând de înțeles că vor fi luate măsuri tranșante, nepopulare, indiferent că vorbim despre an electoral.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News