Năsui: Am desființat zeci de posturi din minister, cu salarii de mii de euro

"În ședința de guvern de ieri, am desființat 40 de posturi din ministerul economiei cu salarii de mii de euro pe lună și pensie specială.În teorie, funcțiile acestea ar fi trebuit să promoveze turismul. În practică știm cu toții ce se întâmplă cu aceste posturi la stat. Sinecurile acestea au fost create de guvernul PSD. Inițial, Ministerului Turismului a creat 15 astfel de posturi. Dar, ulterior, numărul s-a triplat până la 40. Ele aveau statut diplomatic inclusiv în ceea ce privește salarizarea și drepturile la pensie, de unde pensia specială. Asta era viziunea de promovare a turismului a statului român: sinecuri și pensii speciale.

Banii contribuabililor sunt sacri. Nu avem voie să-i risipim. Statul trebuie nu doar să nu mai înființeze sinecuri, ci și să le desființeze pe cele existente.Decât să plătească salarii de mii de euro și pensii speciale, statul mai bine lăsă banii contribuabililor care îi muncesc reducând impozitele pe muncă #ZeroTaxe.

E momentul să reformăm modul în care se promovează turismul. Soluția găsită împreună cu mediul de afaceri a fost înființarea organismelor de management al destinațiilor, în care deciziile de promovare a turismului național pleacă de la factorii implicați real în această industrie: investitorii privați și autoritățile locale. Este un sistem gândit în piramidă.

De la organizații locale, la OMD-uri regionale și apoi de unul național, care poate avea o strategie de promovare a țării coerentă și continuă independent de schimbările guvernamentale", transmite Claudiu Năsui pe Facebook.

Năsui: Declarația de beneficiar real, o povară inutilă pe umerii antreprenorilor

Birocrația este ușor de creat și extrem de dificil de eliminat, susține ministrul Economiei, Claudiu Năsui, care dă ca exemplu declarația de beneficiar real, despre care spune că este o povară inutilă pe umerii antreprenorilor.

„Birocrația este foarte ușor de creat și extrem de dificil de eliminat. Declarația de beneficiar real, așa cum este ea în forma actuală, este un astfel de exemplu. Ea pune o povară inutilă pe umerii antreprenorilor și îi obligă să declare niște informații pe care statul le are deja. Ba chiar să o facă an de an, chiar dacă nu se schimbă nimic”, a scris vineri pe Facebook Claudiu Năsui.

Acesta a anunțat că împreună cu ministrul justiției, Stelian Ion, care are în subordine Oficiul Național al Registrului Comerțului, caută soluții pentru a reduce orice elemente nenecesare și a le face viața mai ușoară antreprenorilor.

„Pentru 2021 am prelungit deja termenul pentru depunerea declarației până la 1 octombrie. În curând însă cu ajutorul ministrului justiției și a ONRC vom simplifica formularul prin care se face această declarație. Iar din 2022, pregătim eliminarea depunerii declarației anuale definitiv”, a mai anunțat ministrul Economiei citat de Mediafax.