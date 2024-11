Nadia Comăneci a împlinit 63 de ani: „La mulți ani!” – Mesajul special de la Mirela Vescan/ video

Printre cei care i-au transmis urări s-a numărat și Mirela Vescan, prietena sa și cunoscut make-up artist. Urmărește Mi-Th Influencer duminică, 17 noiembrie 2024, de la ora 11.00, o ediție dedicată Nadiei Comăneci, pe DC News, DC News TV și Spectacola!

„La mulți ani, Nadia Comăneci!

Te pup, Nadia! Îmi amintesc că am iubit gimnastica și încă o iubesc, te-am admirat tine. Mi-am dorit să te cunosc și am avut această onoare. Mi-am dorit să merg în Sahara și am mers 3 săptămâni în Sahara alături de Nadia Comăneci, Ăsta da vis împlinit", i-a transmis Mirela Vescan Nadiei Comăneci la împlinirea celor 63 de ani.

La cei 63 de ani, Nadia continuă să inspire prin activitatea sa, fiind un simbol al excelenței și perseverenței. După retragerea din gimnastică, ea s-a implicat în numeroase proiecte caritabile și sportive, rămânând o voce importantă pentru tinerii sportivi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News