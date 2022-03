Murad, luat la rost de DNA după ce a salvat sute de români din Liban, în 2006. ”Am vorbit cu președintele Băsescu de 10 ori într-o noapte”. Totul a fost dezvăluit acum

Mohammad Murad a plătit sute de mii de euro pentru a salvat aproximativ 400 de români din Liban, în 2006. A mărturisit, pentru DCNews, că a vorbit cu fostul președinte Traian Băsescu de zeci ori la telefon, într-o noapte, deși nu-l cunoștea până atunci. Dar salvarea a avut și un cost. Procurorii DNA l-au întrebat pe Mohammad Murad dacă a primit bani pentru gestul său, deși el a fost cel care a cheltuit. ”A fost gestul meu pentru România” mărturisește el.

”Vreau să fac public. Cred că au trecut aproape 16 ani. În 2006, când Spania, Franţa, SUA, toată lumea scotea cetăţenii din Beirut, Liban, când era război, eu m-am implicat şi am vorbit cu dl preşedinte Băsescu, pe care nu îl cunoşteam, de 10 ori într-o noapte. Am organizat scoaterea românilor prin Siria, unde au fost aşteptaţi de nave militare. Nu am zis nimănui asta, dar am organizat eu tot în Liban. Am scos românii din Liban, erau 300-400 la acea vreme. Au ajuns cu bine şi asta a fost o mare bucurie pentru mine.

Nu am vrut să fac public la acea vreme nimic. Din păcate, am fost întrebat într-un timp şi de DNA dacă am primit bani pentru asta. Eu nu am primit niciun ban pentru acea acţiune. M-au întrebat şi care a fost relaţia mea cu Băsescu. Nu am primit bani de nicăieri, deşi costurile au fost de sute de mii de euro. Dar nu a contat, pentru că nu se fac socoteli în situaţii din astea. A fost gestul meu pentru România. Dl preşedinte mi-a mulţumit după aceea. Dar eu mi-am făcut datoria pe care o poate face orice român, nimic altceva", a declarat Mohammad Murad la DC NEWS TV.

Mohammad Murad, refugiat până la 18 ani

"Eu am fost refugiat de 7-8 ori, de la vârsta de un an până la 18 ani, până am ajuns în România. Am trăit acele momente grele din viaţa mea. Războiul din Liban, războiul civil... Războiul nu iartă pe nimeni. Acolo poţi să vezi tot felul de filme de groază, drame, vezi copii ucişi pe stradă. Războiul nu iartă pe nimeni, nu are nicio culoare, nu are logică. Mor oameni nevinovaţi", a mai spus Mohammad Murad. CITEŞTE MAI MULTE AICI

